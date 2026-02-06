Elrendelte a Magyarországon menedékjogot szerző volt igazságügyi miniszter letartóztatását a varsói ügyészség

Lengyelország;letartóztatás;Zbigniew Ziobro;

2026-02-06 07:20:00 CET

Zbigniew Ziobro ügyvédje közölte, fellebbez a döntés ellen.

Elrendelte csütörtökön a varsói kerületi bíróság a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro letartóztatását. Ezt a lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egyik ügyvédje, Adam Gomola közölte az X-en. Az ügyvéd bejelentette: fellebbezni fognak a döntés ellen.

A bíróság egész napos tárgyalás után hozta meg a döntést. A letartóztatásról szóló tárgyalást előzőleg kétszer is elnapolták december óta.

Ziobro ügyvédjei a csütörtöki tárgyalás szünetében a sajtó képviselőinek elmondták, a bíróság elutasította a védelem több beadványát, köztük azt, hogy az ügy elbírálásával valamelyik más törvényszéket bízzanak meg. A kérést a varsói kerületi bíróságon szerintük észlelt politikai nyomásgyakorlással indokolták. A másik elutasított kérés arra vonatkozott, hogy a nyomásgyakorlás elkerülése érdekében az ügyben háromtagú ítélőtanács döntsön az egy kijelölt bírónő helyett.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja.

Huszonhat rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért összesen akár 25 évi szabadságvesztés is kiszabható.

Tavaly novemberben a szejm feloldotta képviselői mentelmi jogát, és hozzájárult a letartóztatásához.

Még a csütörtöki tárgyalás előtt az ügyészséget képviselő Piotr Wozniak azt mondta újságíróknak: a letartóztatásról szóló bírósági döntés esetén az ügyészség Ziobro lengyelországi körözését, majd az európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezi. Annak kapcsán, hogy Ziobro korábban politikai menedékjogot kapott Magyarországon, Wozniak kijelentette,

„az előírások értelmében az európai elfogatóparancs által körözött személynek nyújtott politikai menedékjog nem jelent akadályt az elfogatóparancs végrehajtásában”.

Zbigniew Ziobro csütörtök délután a wPolsce24 lengyel konzervatív hírtelevízióban olyan eseteket sorolt, amelyek szerinte az Igazságosság Alap ügyében történő politikai nyomásgyakorlásra utalnak. A politikus kilátásba helyezte, hogy lengyelországi kormányváltás esetén elszámoltatják majd azokat a bírókat, akik „kiszolgálják” a jelenlegi kormányt. A TV Republika hírtévének Ziobro a pert színjátéknak nevezte, amely során „egyes bírók politikai és bűnügyi tevékenységekbe keveredtek, a jövőbeli büntetlenségükre számítva”.

Korábban egy 2025. december 23-i levélből – amelyben az Orbán-kormány értesítette az Európai Unió Tanácsát – vált ismertté, hogy két lengyel állampolgár menedékjogot kap Magyarországon, a történtek miatt a varsói külügy bekérette a magyar nagykövetet. Később kiderült, Zbigniew Ziobro, illetve a felesége az említett két lengyel állampolgár. Ziobro egykori helyettese, Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes már egy évvel korábban már megkapta a politikai menedékjogot az Orbán-kormánytól.