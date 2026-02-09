Egyre nagyobb bajban a brit kormányfő, a kabinetfőnöke után a kommunikációs igazgatója is lemondott

lemondás;brit kormány;Egyesült Királyság;kommunikációs igazgató;Sir Keir Starmer;

2026-02-09 16:04:00 CET

Keir Starmer ennek ellenére nem akar távozni.

Keir Starmer brit miniszterelnök kabinetfőnöke, Morgan McSweeney után a kommunikációs igazgató Tim Allan is lemondott, maga Keir Starmer azonban jelezte, hogy ő egyelőre nem kívánja megtenni ugyanezt - derül ki a Reuters hírügynökség beszámolójából.

A két távozás oka Peter Mandelson amerikai nagyköveti kinevezése, kiderült ugyanis, hogy a diplomata szoros kapcsolatot ápolt néhai üzletemberrel és elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. Tim Allan hivatalosan azzal indokolta a lemondását, hogy helyet akar adni egy új csapat felállítására a brit kormányfő mellett, majd sok sikert kívánt neki.

A kialakult helyzet miatt Keir Starmer széke is elkezdett inogni, miután a nagyköveti kinevezés a Reuters szerint kérdéseket vetett fel ítélőképességével és kormányzóképességével kapcsolatban. Hétfő reggel a Downing Street személyzetének címezve ismét kifejezte sajnálatát Peter Mandelson nagyköveti kinevezése miatt. „Be kell bizonyítanunk, hogy a politika lehet jó erő” - fogalmazott, Morgan McSweeney-t barátjaként említve, mint aki segített megváltoztatni a Munkáspártot, és megnyerni a 2024-es parlamenti választásokat a modernkori brit történelem egyik legnagyobb többségével. Tim Allan a stábértekeztlet után jelentette be távozását.

Keir Starmer szóvivője később megerősítette, hogy a brit kormányfő nem tervezi a lemondását, szavai szerint a munkájára koncentrál. Széke azonban így is inog, ami a Reuters szerint a befektetői környezetben is aggodalmakat szül, s attól tartanak, hogy egy Starmernél markánsabb baloldali politikát képviselő vezető kerülhet a helyére. A brit miniszterelnök emiatt most várhatóan a megélhetési válság kezelésére és a gazdaság fellendítésére fog összpontosítani.

Az ellenzéki toryk vezetője, Kemi Badenoch természetesen kormányzóképtelenséggel vádolta meg Keir Starmert. „Olyan, mint egy műanyag zacskó, amit a szél fúj. Össze kell szednie magát, és ha nem tudja megtenni, akkor valaki másnak kell ezt megtennie a Munkáspártban, vagy írjanak ki választásokat” - fogalmazott. Keir Starmer várhatóan a mai napon találkozik a munkáspárti törvényhozókkal a helyzet rendezése érdekében.