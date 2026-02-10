Jó volt ez a Lázár János, de Orbán Viktor védőpajzsából most már könnyedén választási bűnbak is lehet

politika;Fidesz;kampány;rasszizmus;Lázár János;Orbán Viktor;parlamenti választás;

2026-02-10 08:34:00 CET

A kormányfő nem akar kontrollálatlan körülmények között órákat tölteni a választókkal. Erre találták ki Lázár Jánost, a miniszter hibái azonban súlyos következményekkel járhatnak a Fidesz számára. Akár még a választási vereséget is a nyakába varrhatják. Elemzés.

Lázár János politikai visszatérő, ő egyszer már egyfajta száműzetésbe került – kezdte Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője, akit arról kérdeztünk, milyen feladatot kapott Lázár János miniszter a Fidesz kampányában, és ennek a feladatnak milyen mértékben tud eleget tenni. A politikai elemző hangsúlyozta: Lázárt a kormányfő utáni második emberként látjuk a kampányban, ezt lényegében Orbán Viktor is kimondta. Lázár János rendszeresen úgy hivatkozik a saját tevékenységére, mint olyanra, amit Orbán Viktor útmutatásai alapján folytat.

Orbán azért tette Lázárt ilyen fontos szerepbe, mert egyrészt megvan a képessége és az ismertsége, másrészt ellensúlyozni kellett Magyar Péter országjárásait – állította Ember Zoltán Levente. Amikor a Tisza Párt elnöke intenzív országjárásba kezdett, naponta akár három-hét települést is meglátogatott, valakit fel kellett mutatni a Fidesz részéről, aki hasonló teljesítményre képes: órákig tud emberek előtt beszélni, és ehhez kellő politikai súllyal rendelkezik. Orbán Viktor ugyanis nem akar kontrollálatlan körülmények között hosszabb időt tölteni a választókkal.

A Fidesz próbálkozott Menczer Tamással vagy Kocsis Mátéval is, de ők nem elég jelentős személyiségek, egyikük sem váltott ki kellő érdeklődést. - Ha valaki mond valamit, nem mindegy, hogy ki mondja – állapította meg Ember Zoltán Levente.

Lázár János felháborodást kiváltó beszéde azonban, amelyben „migránsok” helyett alkalmazandó vécétakarítóként tekintett a cigányságra, félrevitette a Fidesz kampánykommunikációját.

Lázár János hibáinak súlyos következményei lehetnek a kormánypártra nézve. Nemcsak az említett eset, hanem a kisebb jelentőséggel, de jelentőséggel bíró kijelentései is. Például az – idézte fel a politikai elemző –, amikor a neve alapján szlováknak minősítette a Tisza Párt egyik magyar jelöltjét.

Bár a „cigányozós” szöveg járhat kisebbfajta kiábrándulással, Ember Zoltán Levente nem gondolja, hogy ezért romák tíz- és százezrei fordulnának el a Fidesztől. Ennél nagyobb gond, hogy

a Fidesz heteken át nem arról beszélt, amiről beszélni szeretett volna.

Nem Orbán Viktor, hanem Lázár János volt a reflektorfényben, ő pedig nem Magyar Péterrel és a Tiszával konfrontálódott, hanem újságírókkal, romákkal és a saját korábbi kijelentéseivel.

A Fidesz kénytelen volt kármentő akciót indítani, hiszen az ügy olyan társadalmi csoportokhoz is elért, amelyek amúgy nem foglalkoznak politikával, vagy csak gyenge pártkötődéssel rendelkeznek. Ezeknél a szavazói csoportoknál különösen lényeges, hogy milyen (felületes) képük alakul ki egy pártról. Nem mindegy, hogy a Fideszt erősnek és következetesnek látják-e, vagy csetlő-botló, magyarázkodó társaságnak. Utóbbi a Fidesz kormányzóképességébe vetett hitet is rombolja – mondta Ember Zoltán Levente.

Újra előjött az a hiba, ami már tavaly nyáron, ősszel még inkább jelentkezett, hogy a Fidesz magyarázatainak szavatossági ideje gyorsan lejár. Még egy retek is tovább megőrzi a frissességét, mint a Fidesz egy-egy állítása. Gondoljunk csak arra az esetre – idézte fel a politikai elemző –, amikor Lázár arra hivatkozott, hogy a rendőrség igazoltatta az ellene tüntető romákat, a miniszterelnök ennek nyomán értesült általuk elkövetett bűncselekményekről. Csakhogy a rendőrség közleményben cáfolta, hogy bárkit is igazoltatott volna. A Fidesz magyarázatai tehát nem megnyugtatóan lezárják az ügyet, hanem újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, amelyekből a kormánypárt nem tud kikeveredni.

Orbán Viktornak kapóra jött egy olyan ember, aki Magyar Péter módjára járja az országot, a hibák viszont természetesen nem jöttek kapóra, ahogyan az sem, hogy Lázár elterelte a figyelmet a Fidesz számára kedves témákról – összegzett az Iránytű Intézet vezetője. Ha a Fidesz vereséget szenvedne a parlamenti választáson, akkor Lázár János alkalmas szereplő lenne arra, hogy a kormányfő őt tegye meg bűnbaknak. Persze, nem tudhatjuk, hogy adott esetben Orbán élni fog-e ezzel az eszközzel, de az biztos – közölte Ember Zoltán Levente –, hogy Lázár János nem kedvelt figura a fideszes elitben, erről bőven vannak információink az elmúlt évtizedekből.

Ágh Attila politológus szerint Lázár János az utóbbi néhány hónapban több szerepet is eljátszott. Hosszú ideig átlagos középkáder volt a Fideszben, majd előtérbe került, és a miniszter egyfajta konkurenseként a másodlagos vezető szerepét töltötte be. Később már kifejezetten Orbán Viktor védőpajzsaként is megjelent, olyan politikusként, aki magára vonja a Fidesz ellen irányuló negatív indulatokat, az Orbán-rendszerrel szembeni egyre növekvő népharagot.

Jelen pillanatban ebben a kettős szerepben tündököl: a miniszterelnök vetélytársa és védőpajzsa egyszerre

– vélekedett a politológus. Lázár János a Fideszben az „első tízből” kezdett el felemelkedni, és most már egészen világosan látszik, hogy amolyan villámhárítóként működik. Védi Orbán Viktort, „eltakarja” a miniszterelnököt a támadások elől. Hivatásos bűnbak lett – használta Ágh Attila némileg más összefüggésben a „bűnbak” szót, mint Ember Zoltán Levente.

Lázár János a legismertebb, de nem feltétlenül a leghatalmasabb fideszes vezetők közé tartozik. A miniszterelnök körüli döntéshozatali mechanizmusban Orbán Balázs és Rogán Antal magasabb szinten áll, Pintér Sándor a „legbelső védővonal” – rögzítette.

Ágh Attila úgy látja, Orbán Viktor még mindig nem tudta eldönteni, milyen stratégiát kövessen a parlamenti választásig hátralévő két hónapban. Annyit viszont érzékelni lehet, hogy nemzetközi szereplése érdekében a miniszterelnök továbbra is háttérbe szorítja a belpolitikát, míg idehaza Lázár János a szimbolikus helytartója, aki egyre nagyobb „védőfeladatot” kap.