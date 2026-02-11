Éles váltás jöhet a lakáspolitikában, új panelprogramot és korszerűsítéssel elérhető rezsicsökkentést is ígér a Tisza Párt programja

választási program;bérlakás;lakásépítés;idősotthon;kollégium;önkormányzati bérlakás;Tisza Párt;Otthon Start Program;

A Tisza több tízezer új bérlakás megépítésével számol.

Éles váltás az elmúlt évek hitel- és keresletélénkítő politikájához képest a Tisza párt lakásprogramja, amely a lakáskínálat bővítésére, ezen belül kiemelten a bérlakásszektor újraépítésére és a többek számára elérhető, megfizethető lakhatási alternatívák megteremtésére koncentrál. A Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Program keretében országos, szociális és piaci alapú bérlakásépítési program indulna.

Újszerű elem, hogy a párt minden századik újonnan épülő lakás önkormányzati tulajdonba adását írná elő.

Ez egyértelmű üzenet a magán fejlesztőknek: a bérlakásszektor nem kizárólag állami feladat, a piaci szereplőknek is részt kell vállalniuk benne. Ennek hatása még kérdéses, a jelenlegi - gyakorlatilag nem létező - modern önkormányzati bérlakás kínálathoz képest már egy mérsékelt növekedés is érezhető változást hozhatna.

A Tisza több tízezer új bérlakás megépítésével számol. Ennek különös súlyt ad, hogy Magyarországon a kilencvenes évek lakásprivatizációja után az önkormányzati bérlakásállomány gyakorlatilag eltűnt: ma a lakásállomány alig 2–3 százaléka önkormányzati tulajdonú, miközben Nyugat-Európában ez az arány sok országban 15–25 százalék. Az igényektől nagyon elmaradó önkormányzati bérlakás állomány a saját lakással nem rendelkezők számára nem jelent elérhető, valódi alternatívát a drága magán bérleti piaccal szemben.

A lakásépítések számának megduplázása is ambiciózus vállalás, de nem lehetetlen és mindenképpen szükségszerű, hiszen ezer lakosra vetítve évente egy lakás épül Magyarországon, ami európai viszonylatban az egyik legrosszabb mutató. A jelenleg futó Otthon Start program a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költ - fogalmazta meg a Tisza. Magyar Péter a fix 3 százalékos hitellehetőséggel bevezetett program indulásakor, 2025 szeptemberében kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén megtartaná az Otthon Startot, bár az nem mindenkinek jó, ezért is egészítették ki a bérlakásprogrammal.

A választási program külön nem tért ki erre, ám kérdésünkre a megerősítették: a Tisza Párt nem tervez változtatásokat az Otthon Start programmal kapcsolatban.

Az eddigi keresletélénkítő intézkedésekkel összefüggésben a magyarországi lakásárak drasztikus mértékben, még európai szinten is kiemelkedő ütemben nőttek, az elmúlt 10 évben több mint háromszorosra drágultak. Ergo, a fizetéseknél nagyobb mértékben emelkedtek az ingatlanárak - az otthonhoz jutás emiatt érezhetően megnehezült. A párt szerint a megfizethető lakhatás hiánya már nemcsak gazdasági, hanem demográfiai kérdés is: hozzájárul a fiatalok elvándorlásához, és erősíti a társadalmi feszültségeket.

Az épülő új lakások számának megduplázása, a több tízezer új bérlakás nem irreális cél, különösen akkor, ha a program valóban képes bevonni az uniós forrásokat és a magántőkét. Az ugyancsak évtizedek óta hiányolt kiszámítható szabályozás ígérete ebből a szempontból is kulcsfontosságú.

Szintén régóta várt lépés a nagyszabású, országos panelprogram újraindítása. A hazai panellakás állomány mintegy kétharmadánál nem történt érdemi energetikai felújítás, vidéken még rosszabb ez az arány. A valós energiafogyasztás csökkentése fenntarthatósági és energiaellátás biztonsági okokból is logikus lépés, mert a tényleges fogyasztás csökkentését és nem a számlafizetést támogatja. A cél grandiózus: 10 éven belül a lakásállomány 25 százalékánál az energiahatékonyság jelentős javítása. Ehhez állami felújítási programot is hozzátennének a komfort nélküli és félkomfortos ingatlanokra, valamint a leromlott állapotú ingatlanok korszerűsítését adókedvezményekkel is támogatnák. Az uniós forrásokra építő, átfogó program mérhető eredményeket hozhatna piaci szakértők szerint.

A program külön foglalkozik azokkal a csoportokkal - az idősekkel és a diákokkal -, amelyek eddig szinte teljesen kimaradtak a lakáspolitikából. A választási programban 20 ezer új férőhely építését ígéri a Tisza, amely érzékeny pontra tapintott rá: a piaci alapon működő nyugdíjasotthonok sokak számára megfizethetetlenek, miközben a kereslet folyamatosan nő, a várólisták reménytelenül hosszúak. Mindez egyszerre gazdasági és szociális kérdés is. Ezzel párhuzamosan a kollégiumi férőhelyi kapacitás legalább 50 százalékos bővítésére készül a párt.

Érdemi változást ígér a program a bérleti piac szabályozásában. A bérbe adott lakások kötelező regisztrációja, az egységes szerződések és az adókedvezményekkel ösztönzött hosszú távú bérbeadás a piac kifehérítését célozza és kiszámíthatóbb működését szolgálhatja. Az általános budapesti Airbnb-engedélyezési moratórium 2026 végéig szól, a hogyan továbbra egyelőre nem reflektált a választási programban a Tisza.