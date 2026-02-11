Magyar Péter: Két éve elképzelhetetlen volt, most pedig itt állunk a győzelem kapujában

maffia;interjú;remények;indulás;Magyar Péter;Partizán;Tisza Párt;

2026-02-11 10:52:00 CET

A Tisza Párt elnöke úgy emlékszik, vissza akart fordulni az első Partizán-interjúja előtt, de fiaira, a jövőbeni életükre és az országot elrabló családi maffiára gondolt.

„Két éve indult minden. 2 éve ott álltam a Partizán stúdiója előtt. Hideg volt, szemerkélt az eső. Percekig álltam a lerobbant épület bejáratánál. Vissza akartam fordulni. Sejtettem, mi vár rám, ha bemegyek és beszélek. De miután ránéztem a három gyerekem fényképére a telefonomon, elindultam felfele a lépcsőn. Úgy voltam vele, hogy bármit is tesznek velem, nem fogom hagyni, hogy a fiaim egy elrabolt országban egy családi maffia uralma alatt éljenek” – írja 2024. február 11-i közéleti indulására visszaemlékezve Magyar Péter.

– „Azóta minden megváltozott. Az én életem és a szeretteimé is. És a hazánk sorsa is. Sokszor nagyon nehéz volt, sokszor lehetetlen vállalkozásnak tűnt. De valaki vagy valami mindig átsegített minket a nehézségeken. Volt amikor egy mosoly, volt amikor egy jó szó, volt, amikor a lobogó magyar zászlók ezrei. 2 év alatt sok víz lefolyt a Tiszán. 60 nap van hátra a sorsdöntő választásig. Két éve elképzelhetetlen volt, most pedig itt állunk a győzelem kapujában” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Az ellenzéki vezető a közösségéről azt írta, hogy erősek, felkészültek és kellőképpen elszántak. 50 ezer önkéntesünk van, fantasztikus szakértők támogatják a rendszerváltást és ismert a programunk is. Készen állunk a kormányzás felelősségének átvételére és a szeretett közös hazánk építésére. – Én 2 éve itt vagyok veletek minden pillanatban, és bármi is történik, rám számíthattok. A hazám számíthat rám. Ott leszek az első sorban, ott leszek, ahol a legnehezebb, ott leszek, ahol a legnagyobb a szükség. „Szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom” – zárta egy Antall József idézettel bejegyzését Magyar Péter.