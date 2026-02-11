Magyar Péter: Két éve elképzelhetetlen volt, most pedig itt állunk a győzelem kapujában

„Két éve indult minden. 2 éve ott álltam a Partizán stúdiója előtt. Hideg volt, szemerkélt az eső. Percekig álltam a lerobbant épület bejáratánál. Vissza akartam fordulni. Sejtettem, mi vár rám, ha bemegyek és beszélek. De miután ránéztem a három gyerekem fényképére a telefonomon, elindultam felfele a lépcsőn. Úgy voltam vele, hogy bármit is tesznek velem, nem fogom hagyni, hogy a fiaim egy elrabolt országban egy családi maffia uralma alatt éljenek” – írja 2024. február 11-i közéleti indulására visszaemlékezve Magyar Péter.
– „Azóta minden megváltozott. Az én életem és a szeretteimé is. És a hazánk sorsa is. Sokszor nagyon nehéz volt, sokszor lehetetlen vállalkozásnak tűnt. De valaki vagy valami mindig átsegített minket a nehézségeken. Volt amikor egy mosoly, volt amikor egy jó szó, volt, amikor a lobogó magyar zászlók ezrei. 2 év alatt sok víz lefolyt a Tiszán. 60 nap van hátra a sorsdöntő választásig. Két éve elképzelhetetlen volt, most pedig itt állunk a győzelem kapujában” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.
Az ellenzéki vezető a közösségéről azt írta, hogy erősek, felkészültek és kellőképpen elszántak. 50 ezer önkéntesünk van, fantasztikus szakértők támogatják a rendszerváltást és ismert a programunk is. Készen állunk a kormányzás felelősségének átvételére és a szeretett közös hazánk építésére. – Én 2 éve itt vagyok veletek minden pillanatban, és bármi is történik, rám számíthattok. A hazám számíthat rám. Ott leszek az első sorban, ott leszek, ahol a legnehezebb, ott leszek, ahol a legnagyobb a szükség. „Szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom” – zárta egy Antall József idézettel bejegyzését Magyar Péter.Magyar Péter: Úgy tűnik, a Partizán-interjú második évfordulóján megindítják az eddig elképzelhetetlennek tartott „orosz típusú hadjáratot”Nyilvános vitát vár Orbán Viktor és Magyar Péter között a magyarok többsége, a fideszesek csaknem egyharmada is támogatja az ötletetBemutatták a Tisza Párt programját, a jogállamiság helyreállításával, a milliárdosok különadójával és az euró bevezetésével jönne Magyar Péter kormánya