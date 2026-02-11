Feljelentést tett a Fővárosi Törvényszék elnöke a bírókat ért támadás miatt

feljelentés;bírók;Fővárosi Törvényszék;

Ismeretlen tettes ellen.

A Fővárosi Törvényszék elnöke a bírákat és a törvényszéket ért támadások miatt személyes adattal visszaélés vétsége miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen - derül ki a törvényszéki közleményből.

A közlemény leszögezi, a Fővárosi Törvényszék határozottan visszautasít minden, a bíróit és a törvényszéket, mint intézményt ért támadást, melyek alkalmasak arra, hogy a bírók tisztességes és pártatlan ítélkezési tevékenységét megkérdőjelezzék, a bírók és a törvényszék tevékenységébe vetett bizalmat megrendítsék.

A Telex úgy tudja, hogy a feljelentés a Tisza Világ applikációhoz kötődő adatszivárgáshoz kapcsolódik, amikor is néhány bíró neve megjelent a fideszes propagandasajtó lejáratóanyagaiban. Mint ismert, az Orbán-kormány egész pályás letámadást indított a bíróságok ellen és rendre elfogultsággal vádolja a bírákat, különösképp azután, hogy a törvényszék végzésében megtiltotta a kormánypárti Bors ingyenes különszámának terítését, amelyben az állítólagos Tisza-adóról szóló hazugságokat terjesztették. A bírósági döntést a fideszesek nyíltan semmibe vették, jogállami alapvetéseket negligálva, helyette „tiszás bírókat” emlegetve igyekeztek lejáratni az igazságszolgáltatást.

Az Orbán-kormány azóta még egy nagyot belerúgott a bíróságokba és a jogállamba, amikor is rendeletben tiltotta meg, hogy az önkormányzatok pert indíthassanak a szolidaritási hozzájárulásnak hívott kormányzati sarc ügyében. A rendelet ellen számos bírói és egyéb jogi testület szót emelt, volt illetékes bíróság, amely már jelezte is, hogy az Orbán Viktor által szignózott döntés ellenére nem állítja le a folyamatban lévő pert.