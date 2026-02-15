Ütközhet még kemény ellenállásba Budapesten a Tisza Párt, de legalább arra figyelt, hogy ne nagyon lehessen számonkérni a programját

Budapest számára létkérdés a kormányváltás. A szolidaritási hozzájárulási pereket leállító kormányrendelet nyomán Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott: különféle óvintézkedésekkel megpróbálják kihúzni áprilisig és bíznak a választókban, hogy „olyan kormányt választanak meg, amelyik nem tekinti ellenségnek sem az önkormányzatokat, sem a nemzet fővárosát, Budapestet”.
A Fidesz újabb kormányalakítása az előzmények ismeretében ugyanis aligha hozhat más eredményt, mint a jelenlegi működési modell nyílt lecserélését egy központi hatalomnak jobban megfelelő, felülről vezérelt, kezesebb rendszerre. Mindezek ismeretében nagy jelentőséggel bír a Tisza választási programja, különösen annak fényében, hogy Karácsony Gergely meglehetősen ambivalens viszonyban áll Magyar Péterrel, a Tisza fővárosi frakciója pedig többször is nekiment a városvezetésnek a többi között a cégvezetői pályázatok, a pénzügyi döntések vagy akár a Sziget Fesztivál ügyében.Karácsony Gergely azt állítja, könnyen meg tudna állapodni egy esetleges Tisza-kormánnyal
A Tisza 240 oldalas választási programjában összesen alig több mint három tucatszor fordul elő Budapest neve, a fővárosi önkormányzat mindössze egyszer említődik, Budapestre cirka másfél oldal jut. Igaz, ebben ígéretet tesznek arra, hogy győzelmük esetén Budapest-törvényt alkotnak, konstruktív együttműködést alakítanak ki a fővárossal és politikai csatatér helyett az ország gazdasági, kulturális és közlekedési központjaként kezelik majd.
A kiszámítható, intézményesített partnerség részeként rendezett és igazságos finanszírozást ígérnek. A program ugyanakkor nem ismétli meg Magyar Péter korábbi vállalását a szolidaritási hozzájárulás eltörléséről, csupán annyi szerepel benne, hogy „a fővárost aránytalanul terhelő elvonásokat felülvizsgálják és feladatalapú finanszírozást” vezetnek be. Ígéretet tesznek viszont a fővárosi fejlesztések támogatására, különös tekintettel a közlekedési, környezeti és lakhatási beruházásokra, nyilvános szakmai prioritások mentén. Az viszont szintén nincs itt, hogy ezeket a szakmai prioritásokat a városvezetéssel együtt határoznák meg. Bár azt leszögezik, hogy a nagy állami beruházásokról „nem Budapest feje felett döntenek”, a város- és az érintett kerület vezetésével is egyeztetnek ezekről.Az Európai Bizottság már vizsgálja, mi szerepel az Orbán-kormány friss jogtipró rendeletébenBemutatták a Tisza Párt programját, a jogállamiság helyreállításával, a milliárdosok különadójával és az euró bevezetésével jönne Magyar Péter kormánya
Kiemelten foglalkoznak a közösségi közlekedés stabil, kiszámítható finanszírozásával, míg a projektek közül a HÉV és a villamoshálózat fejlesztését, a 4-es metró meghosszabbítását, a 3-as metró klimatizálását, illetve az 1-es metró felújítását és fejlesztését említik. De megépítik a Galvani-hidat és a Soroksári-Duna-hidat is kötöttpályás közlekedéssel. Jut egy rövid bekezdés Rákosrendezőnek is, amelynek fejlesztésekor a megfizethető lakhatás biztosítása a legfontosabb szempont. A lakásépítéseket egyébként is felgyorsítanák Budapesten (is), miközben előírnák az ingatlanfejlesztőknek, hogy minden 100 új építésű lakás után legalább egyet adjanak önkormányzati tulajdonba.Vitézy Dávid: Kudarcba fulladt az ősszel kiírt HÉV-járműtender, Lázár János 114 milliárd forint kárt okozott MagyarországnakKisebbet drágábban: több pénzért venne rövidebb HÉV-járműveket a MÁV
Az utolsó sorok igazi szélesvásznú választási kampányvállalások: támogatják az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség megteremtését, a külső kerületek, a történelmi épületek, fürdők fejlesztését, a rendezett, tiszta és biztonságos közterek fenntartását, a fővároshoz méltó utcaképet, zöldövezeteket és a környezetvédelmet célzó fejlesztéseket. Ezzel együtt egyszer sem esnek abba a „hibába”, hogy forrásokat, összegeket, határidőket, ütemezést rendelnének a vállalásokhoz. Ezek nélkül nehéz lesz majd számonkérni ezeket, ami jó politikai stratégia, de súlytalanná teszi az ígéreteket.
A fentebb említett főbb vállalások önmagukban több száz milliárd forintba kerülnek. Csak példa jelleggel: a Galvani híd építésének korábbi becsült költsége 150 milliárd forint volt, a földalatti speciális járműveinek darabja cirka 2 milliárdba kerülhet, a hármas metró klimatizálása 9-14 milliárdba, az 4-es metró hosszabbításának költségéhez támpont lehet, hogy az 3-as metró Káposztásmegyerig való kivitele előzetes becslés alapján 158 milliárd forintot vinne el. Ráadásul uniós támogatás sem igazán kérhető ezekre. Bár Kármán András, a Tisza gazdasági szakértője szerint például a korrupció felszámolásával, a gazdasági növekedés beindításával és az uniós források lehívásával akár 4000 milliárd forintnál is több található a központi költségvetésben évente, a pénzügyi mozgásteret szűkítheti az önkormányzati rendszer finanszírozásának átszabása, a jogkörök bővítése.Kármán András: Nem lesznek megszorítások, ha győz a Tisza, a magyar euróval rengeteget nyerhetünk
Az önkormányzatok működtetésére 1408 milliárdot tervezett idén az Orbán-kormány. A pénz egy részét maguk az érintettek adják össze, hiszen 395,8 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás befizetését írta elő a kabinet. Ha a befizetési kötelezettséget valóban erősen lefaragja a Tisza, akkor máshonnan kell forrást találni a települések támogatására. Ha még tovább mennek és visszaadják a gépjárműadó bevételét is, ami korábban szintén az önkormányzatoké volt, akkor ez további 108 milliárdos központi költségvetési bevételkiesést jelenthet. S akkor most nem számoltunk a korrekt feladatfinanszírozással, ami tetemesen megnövelheti a szektor kiadási sorát. A gyermekétkeztetés esetében például az állami normatíva a költségeknek alig egyharmadát fedezi.
A közösségi közlekedés korrekt finanszírozása szintén nagy tétel lehet. A nemzetközi modell szerint a működési költség harmadolódik a kormány, a települési önkormányzat és a használók között. Ha Budapest esetében is áttérnének erre, akkor több mint 60 milliárddal beljebb lenne a főváros, lévén az idén 192 milliárdot irányoztak elő a BKV-BKK működtetésére.A 800 milliós járda és más kérdőjelek Budapesten
Ötletek borítékolt ellenállással
A pénzügyeknél is több találgatásra adhat okot az a passzus, amelyben arról írnak, hogy „világosan elválasztják a fővárosi és kerületi hatásköröket és megszüntetik azokat az átfedéseket és bizonytalanságokat, amelyek ma lassítják a döntéseket és rontják a szolgáltatások minőségét”. Ez rímelhet arra a korábbi szóbeszédre, miszerint a Tisza Párt egységes városirányítást alakítana ki, lényegesen visszanyesve az esetenként kiskirályságként működő kerületek jogköreit. Az elképzelés támogatói szerint csak így érhető el, hogy Budapestet egységes egészként lehessen működtetni, fejleszteni, különös tekintettel településrendezési, parkolási és útkezelési kérdésekre. Az átalakítással felszámolható lenne a főváros és a kerületek közötti érdekellentét, amit az átfedések és az intézményi duplikációk csak fokoznak.
Csakhogy ez a jelenlegi kétszintű rendszer felszámolását jelentené, ami borítékolhatóan hatalmas ellenállást váltana ki a kerületi önkormányzatoknál. A felháborodást tovább növelné, ha a jogkörök erőteljes megkurtításához igazodva a kerületi polgármesteri hivatalok hatáskörét és az ott dolgozók létszámát is lényegesen csökkentenék.
A várható hatást jól mutatja, hogy a gondolat még csírájában is alig fogant meg, de a kerületek már elkezdték hangoztatni saját fontosságukat, mondván, ők gyorsabban tudnak reagálni a lakossági igényekre, mert ők vannak „közelebb”. Böröcz László I. kerületi fideszes polgármester ellencsapásként felvetette, hogy fel kellene számolni a fővárosi közterek mozaikos tulajdonjogi szerkezetét, méghozzá úgy, hogy csak a nagy bekötő, sugárutak maradjanak a főváros tulajdonában. Ehhez persze a forrásmegosztás rendjét is átírnák, a kerületek a jelenlegi 46 százaléknál jóval többet kapnának a fővárosi székhelyű cégek által befizetett iparűzési adóból. Akármelyik párt győz is, az önkormányzati működési és finanszírozási rendszer átalakítása nem halogatható tovább.