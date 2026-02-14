Módszertan választási beavatkozáshoz Magyarországon

Orbán Viktor;titkosszolgálatok;parlamenti választások;külföldi beavatkozás;Magyar Péter;

2026-02-14 14:19:00 CET

Ami a Magyar–Vogel-videót illeti, a leginkább életszerű, hogy korábbi magyar titkosszolgálati tapasztalatokkal rendelkező személyek, esetleg ilyen eszközökkel foglalkozó magyar cégek álltak be operatőrnek

Magyar Péter színre lépésekor még hihetetlennek tűnt: két nagyhatalom egyszerre és durván avatkozik be a magyar választási kampányba. Trumpnak és Putyinnak is egyaránt az az érdeke, hogy Orbán Viktor megőrizze a hatalmát. Közben Magyarország maradjon EU- és NATO-tag, hogy a miniszterelnök belülről bomlaszthassa mindkét szervezetet, elősegítse a – bár különböző indíttatásból fakadó, de sajátos módon hasonló – amerikai és az orosz érdekek érvényesítését.

A módszertan azonban sokban eltér.

***

Amerikai részről valószínűtlen, hogy a titkosszolgálatok beavatkoznának. Trump még csak bő egy éve van hatalmon. Ennyi idő alatt nem lehet úgy átállítani az „Európa a szövetségesünk” jegyében iskolázott amerikai szolgálatokat, hogy alkalmasak legyenek erre. Ehhez a munkatársi gárdában is jelentős nagytakarítást kellett volna végezni, valamint kidolgozni és begyakorolni az ehhez szükséges módszereket.

Két szint áll Washington rendelkezésére. Az egyik az elnök és az elnöki adminisztráció nyílt politikai támogatása. Az ennek keretében látottaknak széles nyilvánosságot adnak a magyar kormánymédiában, amely aránytalanul felnagyítja az amerikai megnyilatkozások súlyát. Sőt, esetenként kisiklik a dolog. Például, amikor Orbán nagy hangon bejelentette az amerikai pénzügyi védőpajzsot, majd Trump közölte, semmi ilyesmiről nincs szó. De ezt írjuk az elnök kiszámíthatatlanságának számlájára, aki mindent azon a szemüvegen át néz, hogy neki mindebből mi haszna lehet. Az amerikai választási segítségnyújtás egyik csúcspontja lehetne, ha Trump valamilyen formában eljönne Budapestre. Ám egyelőre nem látszik, ebből mit profitálhatna, úgyhogy Orbán Viktornak egyelőre be kell érniük Marco Rubióval.

Az amerikai támogatás másik formáját Sarah B. Rogersnek hívják. Ő az amerikai külügyminisztérium közkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, az ötödik a State Department vezetőinek rangsorában. Rogers vezetése alatt az amerikai külügy gyorsan felépített egy kapcsolattartási és támogatási rendszert az európai nacionalista és szélsőséges pártok hátterében álló kutatóhelyek irányában, és ezek nagy valószínűséggel anyagilag is számottevő támogatást kapnak. Rogers néhány nappal ezelőtt részt vett a Budapest Global Dialogue rendezvényén, amelynek margóján tárgyalt Orbán Balázzsal is. Az európai körút célja a „mainstream sajtócenzúra” elleni fellépés volt.

***

A hatalom kihívóinak lejáratása meghatározó része a választási küzdelemnek.

A magyar kormányzati narratíva két dologra összpontosít. Ukrajna is, „Brüsszel” is háborúpárti, sőt, a legutóbbi szóhasználat szerint háborút akar. Ukrajna kifejezetten ellenség, és azzal riogat, hogy Európa idővel megtámadhatja Oroszországot. Egyre erősebb a háborús pszichózis.

A másik ág a Tisza Párt, elsősorban Magyar Péter, és a többi Tisza-politikus lejáratása. Mindenáron és minden eszközzel. A központi témák a feltételezett korrupció, a feltételezett botrányos magánélet, a háborúpártiság. Kézenfekvő az ellenzék összekapcsolása a „háborúpártisággal”, és ezáltal Magyar Péter összekapcsolása „Brüsszellel” és Ukrajnával, úgy bemutatva őt és pártját, mint az előbbiek „ügynökét” és egyben Magyarország ellenségét. (Ezzel elviekben nyitva hagyva a kaput Magyar és a Tisza kriminalizálására.)

A fideszes narratíva – gátlástalanul és vélhetően részben törvénytelenül – használja erre az állami vagy állami kötődésű propagandagépezetet, bármilyen valótlanságot felhasználva a választók befolyásolására. Az óriásplakátok mellett részt vesz ebben a nyomtatott és elektronikus „sajtójuk”, tévé- és rádiócsatornáik. Az internet bugyraiban pedig Facebook-csoportokban, a Telegramon, Instagramon, X-en, Digitális Polgári Körökben, TikTokon terjeszthetők a hamis információk célzottan, az iskolázottságot, életkort, nemet, foglalkozást, a lakóhelyet, az érdeklődési kört egyaránt figyelembe véve. Ez utóbbi formák fontos „mérőműszerek” is egyben. A kattintásokra figyelve határozható meg többek között, melyik narratívát érdemes felerősíteni a propagandamédiában.

Úgy tűnik, nem áll távol a hatalom oldalán kampányolóktól a titkosszolgálati eszközök törvénysértő alkalmazása sem. Amikor a gyöngyösi Lázárinfón protestáló romákról megjelentek a monogramos, kitakart videók az állítólagos bűncselekményeiket feltüntetve, az csak a vonatkozó jogszabályok durva megsértésével, az állami adatbázisokba való jogtalan belenyúlással történhetett. Mint ahogyan az is, amikor Németh Balázs megjelent egy tiszás képviselőjelölt házánál.

***

Az eddigi legdurvább eset azonban legutóbb a radnaimark.hu honlap megjelenése volt, Magyar Péterről szóló szexvideó kilátásba helyezésével. A hozzáértést tekintve erre megfelelő szakmai (titkosszolgálati) múlttal rendelkező magyar magánszemélyek, magyar biztonsági magáncégek, a magyar, orosz vagy amerikai titkosszolgálatok lehettek képesek. Ilyen videófelvételt jogszerűen csak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat készíthet a titkosszolgálatok vagy a bűnügyi nyomozó hatóságok „megrendelésére”, igazságügy miniszteri vagy bírói engedéllyel. Ilyen engedély beszerzésére a hatalom aligha utasította a szolgálatokat, így ez a verzió a legkevésbé valószínű. Felmerülhetnek az amerikaiak – akár a szolgálatok, akár magáncégek. Szakmailag képesek lennének rá. Ám az amerikai kormányzat eddigi támogatási mintázata alapján ez alig feltehető.

Szóba jöhetnek az orosz szolgálatok. 2024 augusztusában azonban, amikor a felvétel készülhetett, Magyar Péter csillaga még csak felívelőben volt, akkor az oroszok még nem feltétlenül láthatták értelmét ilyen megoldásnak – bár ez sem zárható ki. Ráadásul ehhez naprakészen ismerni kellett volna Magyar Péter mozgását, kapcsolatait, és ennek ismeretében felépíteni ezt a csapdát. Továbbá, ha valóban az oroszok keze munkája lett volna a dolog – mint ahogyan ezt többen feltételezik –, akkor az anyagot minden további skrupulus nélkül nyilvánosságra hozták volna. Így az orosz szál a második a valószínűségi sorban, semmiképp sem az első.

A leginkább életszerű, hogy korábbi magyar titkosszolgálati tapasztalatokkal rendelkező személyek, esetleg ilyen eszközökkel foglalkozó magyar cégek álltak be operatőrnek, és – ahogy a zsargonban mondják – „technikázhatták be” a helyiséget.

Ehhez megvolt a kellő helyismeret, hiszen az ingatlan – mint azt a Népszava megírta – egy NER milliárdos feleségéé. (Arra inkább ne is gondoljunk, hogy állandóra telepített kameráról van szó, hátha jól jön az még.) Magyar Péter és volt barátnőjének környezetéből pedig hozzá lehetett férni a politikus mozgásával, programjával kapcsolatos információkhoz, és így Magyar számára észrevétlenül felépíteni szituációt. (Azóta ő is nyilván felkészültebb és tapasztaltabb lett a hasonló helyzeteket elkerülendő.)

A magyar „magánszálat” valószínűsíti az is, hogy végül a videó nem jelent meg. A megrendelők nyilván felmérték, hogy politikailag többet vesztenek a réven, mint amennyit nyernek a vámon, nem beszélve az esetleg igen súlyos büntetőjogi következményekről. Végül Menczer Tamás szabadkozott tőle szokatlanul visszafogottan, hogy a Fidesznek semmi köze az ügyhöz.

A korábbiakban is volt példa arra, hogy magyar hátterű, titkosszolgálati modus operandit mutató lejáratási kísérletre végül a magyar kormánypropaganda nem ugrott rá. Legutóbb egy állítólagos oknyomozó portál (ecij.org) vádolta meg Magyar Pétert azzal, hogy 2024-es ukrajnai útja során hatalmas mennyiségű készpénz Londonba csempészésében működött közre. Az ezt alátámasztó „dokumentumok” és a történet azonban annyira dilettánsra sikeredtek, hogy végül amellett döntöttek, ebből nem lesz lejáratás a kormányzati propagandában.

***

Mindamellett az orosz részvétel a választási kampányban Orbán Viktor oldalán kiemelt jelentőségű és többszintű. Előfordul a nyílt politikai-titkosszolgálati együttműködés a magyar vezetés és az orosz hírszerzés között. Van példa arra, amikor az orosz hírszerzés propagandaanyaga erősít rá az interneten bedobott „fake news”-ra és arra is, amikor orosz titkosszolgálati „információt” kap fel a propaganda. Tipikus az is, hogy egy-egy hamis hírt dobnak be orosz részről „független forrásból”, majd a magyar kormánymédia azt erősíti fel. Végül ott az orosz lopakodó és leplezett titkosszolgálati jelenlét, amikor hamis profilokkal és hamis információkkal befolyásolják az internet népét.

A nyílt politikai-titkosszolgálati együttműködés első példáját tavaly augusztus 30-án láthattuk, amikor az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR közleményét kapta fel személyesen Orbán Viktor és Szijjártó Péter, arról, hogy az Európai Bizottság elnöke meg akarja buktatni a magyar miniszterelnököt, és Magyar Pétert kívánja a helyére ültetni.

A „magyar propaganda–orosz titkosszolgálat” típusú kooperációra szeptember végén futhattunk rá. A Pesti Srácok közölt hamis hírt egy „készülő, idegen zászlós ukrán titkosszolgálati akcióról”, amit közös erőfeszítéssel erősített fel az orosz külügy szóvivője, orosz és magyar kormánypárti média, majd „erősített meg” egy SZVR-közlemény.

Január első felében pedig egy szerb hírportálon át jutott el a Mandinerhez és a Magyar Nemzethez két összefabrikált „ukrán titkosszolgálati dokumentum” a kárpátaljai magyar kisebbség ellen készülő ukrán titkosszolgálati akciókról. A „dokumentumok” több sebből véreztek. Az orosz hátteret azonban elsősorban az mutatta, hogy több mesterséges intelligencia elemzése alapján egyértelműen orosz anyanyelvű személy fogalmazta az anyagokat.

Végül az orosz szolgálatok minden bizonnyal keményen ráépültek a választási kampányra a háttérben. Ehhez megvannak a szervezeti, szoftveres és nyelvi kapacitásaik. Nagy gyakorlatuk van abban, hogyan lehet hamis tartalmakat tömegesen és hitelesnek látszóan elhelyezni. Mindezt jórészt automatizálva. A mesterséges intelligenciával megerősített, erre specializált szoftverek virtuális avatarok hadával képesek tartalmakat elhelyezni, kommentelni úgy, hogy valós személyeknek látszódjanak

Ám ebben az oroszok nincsenek egyedül, a Facebookon csaknem száz Fidesz-párti kamu profilt sikerült azonosítani, amely ipari méretekben helyez el hamis információkat és erősíti a fideszes narratívát.

***

Időről-időre felmerül: lehetséges-e, hogy a választások előtt valamilyen provokációra, szabotázsra kerül sor annak érdekében, hogy a veszélyhelyzeti szint hadi- vagy szükségállapotra emelésével elhalaszthatóak legyenek a választások. Ennek esélye erősen csökken. Úgy tűnik, Orbánék beletörődtek, hogy választások lesznek április 12-én.

Elviekben persze semmi sem zárható ki. Egy ilyen cselekmény elkövetésére azonban a magyar szolgálatok aligha vállalkoznának. Nincsenek rá felkészülve sem, és aligha vállalnák egy ilyen bűncselekmény ódiumát. Az előkészületek nagy valószínűséggel kiszivárognának. A „szakmai felkészültséget” tekintve az orosz szolgálatok lehetnek képesek hasonló akció végrehajtására. Azonban már valószínűleg az elvárttal fordított lenne a hatása. A lakosság többségének világos lenne a „kinek az érdeke” kérdése, és az sem bizonyos, hogy a választók szó nélkül tűrnének egy így bevezetett szükség- vagy hadiállapotot.

Ebben a beavatkozási kavalkádban bizonyos, hogy Ukrajna nem kezdene bele semmilyen titkosszolgálati befolyásoló műveletbe Magyarország ellen. Honvédő háborúja mellett nincs ilyesmire energiája.

Egy esetleges lebukás pedig a remélt haszonnál nagyságrendekkel nagyobb károkat okozna. A kormány ukránellenes háborús hisztériája színtiszta kitaláció, pusztán választási célokat szolgál.

***

A nagy kérdés, mi történik e területen a választások után. Ha a Tisza Párt nagy fölénnyel győz, akkor viszonylag gyorsan tud jelentős változtatásokat véghez vinni a jogállamiság helyreállítása, a gazdaság talpra állítása terén.

Amennyiben azonban kicsi a szavazatkülönbség, akkor a befolyásolás, a propaganda, a lejáratás ismét nagy sebességre kapcsol az új kormánnyal szemben, megcélozva a választók kiábrándítását, a Fidesz hatalomba való visszatérésének előkészítését. Ebben minden bizonnyal aktívan részt vesznek majd az orosz szövetségesek.

Ha a Fidesz győz, akkor a befolyásolás, a propaganda elsősorban az ellenzék teljes szétverését, diszkreditálását, kriminalizálását fogja elősegíteni, titkosszolgálati eszközökkel, orosz segítséggel is. Az ellenzék és a még független sajtó beszántását pedig az átláthatósági törvény elővételével, a másként gondolkodás kriminalizálásával fogják „jogszerűvé” tenni.