Orbán Viktor: Kijev finanszírozza a Tiszát, erről pontos tudásunk van

Európai Unió;Washington;Brüsszel;Ukrajna;Orbán Viktor;Gázai övezet;migránsok;Donald Trump;orosz olaj;Béketanács;

2026-02-19 22:27:00 CET

A magyar miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján is leginkább a Tisza Párttól, a kormányváltástól, Ukrajnától, Brüsszeltől és az orosz olajtól jött tűzbe.

A Béketanács egy reakció – jelentette ki csütörtöki rendkívüli washingtoni sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök, oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Büszkélkedett, hogy három hónapon belül már harmadszor találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, akivel kétoldalú tárgyalást folytatott. A kormányfő most a Trump kezdeményezte Béketanács ülésére utazott az amerikai fővárosba. Az új szervezetről közölte, hogy a nagy hagyományos nemzetközi szervezetek, a „mamutok”, mint az ENSZ, nem látják el a feladatukat. – Nem csökkenek a konfliktusok, a válsággócok, miközben a háborúk száma nő – fejtette ki.

A miniszterelnök a Béketanács működéséről kifejtette, hogy országcsoportonként működve nem bizottsági üléseket, konferenciákat tartana, hanem „felajánlásokat tesznek” a problémák megoldására. – Mi nem tettünk semmilyen pénzügyi felajánlást, mert kisebb gondunk is nagyobb ennél. Itt a „brüsszeli szankciókat” említette, meg azt, hogy a magyar parlamenttel ratifikáltatni akarja a nemzetközi szerződést, sőt arra hivatkozott, hogy addig a magyar jog szerint nem is fizethetnek ki semmit.

Arról azonban nem szólt, hogy utána mennyi pénzt öntenének bele az új szervezetbe, amelyben, sorolta, ott vannak a válságos térségek, így az arab világ, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, de sajnos Európa vékonyan képviselteti magát. Egészen pontosan csak mi veszünk részt ebben. A kormányfő azonban bizakodó, mert megfigyelőként ott volt a román elnök, az olasz, a cseh és a szlovák külügyminiszter, sőt az Európai Bizottság horvát biztosát is látta.

Orbán szerint ebből Európa nem maradhat ki, és idézte a mondást, amit fideszes hívei róla szoktak terjeszteni: „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”. Kitért arra, hogy a Béketanács eredeti célja a Gázai övezet rendezése, amihez mi is nagyon kapcsolódunk, az Izraelben élő sok zsidó származású magyar és a mi erős zsidó közösségünk révén, majd rátért egyik kedvelt témájára az illegális migrációra. – Ha a Közel-Keleten béke van, könnyű megvédeni a magyar határt.

A kérdésekre válaszolva, Orbán Viktor a kormánypropagandából ismert szlogeneket sorolt. – Európa a háború mellett kötelezte el magát, döntést hoztak arról, hogy ukrán területen le kell győzni az oroszokat. Így a transzatlanti együttműködés, Amerika és Európa viszony egyre bonyolultabbá válik, de ennek megjavításában nekünk lesz szerepünk – sorolta a kormányfő, aztán rátért az április 12-i választás és az orosz-ukrán háború általa vélt összefüggéseire. – Az ukrán ügy egy választási történet, az ukránoknak érdekük hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Nekik olyan kormány kell, amelyik igent mond Ukrajna EU-tagságára és pénzügyi támogatására. Kijevben azon gondolkodnak, hogy tudnának hozzájárulni a magyar kormányváltáshoz, és eszerint is járnak el – tette hozzá.

Orbán Viktor nem kevesebbet állított: „Ugye azt tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát. Erről pontos tudásunk van. Abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek el a Tisza javára, ellenszolgáltatás nélkül. Ez dokumentált, és ismert dolog, ezzel a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott.” Szerinte ugyanis Ukrajna azzal, hogy leállította az olajszállítást, elérhetné, hogy ezer forintos legyen a benzinár, és a rezsi is megugrana a választási kampányban. – Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, de ezt a kormány megoldja. Ellenlépéseket teszünk, nem szállítunk több benzint az ukránoknak – szögezte le a miniszterelnök Washingtonban.