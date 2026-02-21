Lázár János: Épülhet megint kolbászra a jövő

Békéscsaba;Lázár János;Digitális Polgári Körök;

2026-02-21 12:45:00 CET

Békéshez az emberek hasán keresztül vezet az út – állapította meg az építési és közlekedési miniszter.

– Igazából úgy érzem magam, mintha hazajöttem volna, vagy el se mentem volna otthonról. Ez azért van így, mert ugyanolyan alföldi csávó vagyok, mint itt nagyon sokan – jelentette ki Lázár János szombaton, a Digitális Polgári Körök „háborúellenes gyűlésén”, Békéscsabán.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, az elmúlt 16 évben nagyon sokat törlesztettek a történelmi adósságból, vasútvonalat újítottak fel, elkészült a 44-es út négysávosítása. Újjáépítjük a békéscsabai repülőteret, megkezdjük Békéscsaba felől a 47-es főút négysávosítását, egészen Debrecenig – sorolta. Majd leszögezte,

„mi, fideszesek újra naggyá tesszük az Alföldet, mert csak a Fidesznek van Alföld-programja. Békést pedig a pálya széléről vissza tesszük a közepébe”.

Az Alföld – folytatta a tárcavezető – még többet érdemel, négy újabb évre van szükség, amikor „nem a rózsadombiak, hanem a vidékiek alakítanak majd kormányt Magyarországon”, hazánk ugyanis nem Budapestből áll, a vidékre nem lehet úgy tekinteni, mint a főváros hátsó udvarára. Olyan emberek kellenek a kormányba, akik a magyar vidéket nem A mi kis falunkból ismerik – szögezte le.

Lázár János szerint Békésben szó szerint létkérdés, hogy a következő négy évben folytatódjon a vidékpárti politika. Itt ugyanis fogy a magyar, sok fiatal ment el, de őket vissza lehet hozni és itt lehet tartani, nem erővel, hanem lehetőséggel. Azt ígérte, ők tudják, ezt hogyan kell csinálni, újra kell indítani a helyi gazdaságot. Így csináltak

Mercedes-várost Kecskemétből,

Lego-várost Nyíregyházából,

BMW-várost Debrecenből,

BYD-várost Szegedből.

– A pusztaságban hoztuk létre a világ legmodernebb gyárait – vonta le a következtetést, kiemelve, a legújabb nagybefektetőt már ide is hozták, a Vulcan 2500 családnak kínál majd megélhetést, ami nem a vége, hanem a kezdete a történetnek.

– Nem azt mondom nektek, hogy kolbászból lesz a kerítés Békésben, de azt igen barátaim, hogy épülhet megint kolbászra a jövő

– fogalmazott a miniszter, aki megállapította azt is, „Békéshez az emberek hasán keresztül vezet az út”. Ezután azt üzente, tegyük újra naggyá a magyar élelmiszert, áruljanak békési kolbászt a lengyel és a német boltokban, „ahogy manapság mondani divat, Make Kolbász Great Again”!

Lázár János ezután arról beszélt, háború készülődik Európában, és a kérdés csak az, Magyarország kimarad ebből, vagy belerángatják. A Tisza Pártot – folytatta – a hajlandók koalíciója támogatja, akik hajlandók pénzt, fegyvert küldeni Ukrajnába. Szerinte Magyar Péter nem képes nemet mondani semmire, a hatalomért a Tisza hajlandó lenne feladni Magyarország önállóságát, beengedni a migránsokat, megszavazni Ukrajna uniós tagságát, átadni hazánk kulcsait a nemzetközi nagytőkének.

– A Tisza szponzorai azért akarnak kormányváltást, hogy visszavegyék azt a pénzt a magyaroktól, amit az extraprofit megadóztatásával elszedtünk tőlük

– jelentette ki.

Leszögezte, „a legfőbb érv, ami a Fidesz mellett szól Orbán Viktor, és a legfőbb érv, ami a Tisza ellen szól, az Magyar Péter”. Ezt követően a Tisza Párt elnökéről azt mondta, a legújabb hírek szerint „nem annyira kemény, mint inkább szívós munkával készül a hatalomba”. – Látni még nem láttunk semmit, de remegő hangon Magyar Péter is bevallotta, hogy a bulin drog volt az asztalon. És azt is, hogy a drog láttán nem kifelé indult a buliból, hanem befelé, egészen a hálószobáig – mondta. Hozzátette, a kábítószernek már a birtoklása is bűn, aki nem jelenti, a bűnt segíti.

– Az ilyen embernek azt üzenjük: aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot!

– jegyezte meg.

Lázár János közölte, már egyenesen támadják Magyarországot, az energiaellátást szabotálják, és azt gondolják, ezzel hatalomba tudják juttatni Magyar Pétert. – Az ukránok nem fognak leállni a választásokig – hangsúlyozta. A miniszter úgy folytatta, Magyar Péternek az élet buli, a politika kaland, míg Orbán Viktornak az élete Magyarország, a politika pedig szolgálat. Magyar Péterre nem szabad rábízni az országot, Orbán Viktor az egyedüli garancia, hogy hazánk ezekben a viharos években is talpon marad majd – jelentette ki.