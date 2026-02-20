Lázár János drogos úrigyereknek nevezte Magyar Pétert, aztán a közönségből jött valaki, hogy ő meg egy horthysta földesúr

Lázár János;választási kampány;Makó;riogatás;Magyar Péter;orosz-ukrán háború;Lázárinfó;

2026-02-20 20:45:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza Pártnak az a jó, ha Magyarországnak rossz, de erre mindenki csak akkor jön rá, amikor az első magyar honvéd elesik.

Csoda, hogy senkit nem vertek meg, és én sem vertem meg senkit – ezzel a szöveggel nyitotta meg a 41. Lázárinfót Makón a Magyar Hang cikke szerint az építési és közlekedési miniszter, aki most inkább a választási kampányban veszi ki a nagyobb részt. A verekedésről tett kiszólással a fideszes politikus arra célozhatott, hogy legutóbbi fórumai meglehetősen feszült légkörben zajlottak, miután a cigányságot vécépucolásra alkalmas belső tartaléknak nevezte. Igaz, azt elmondta, hogy Magyar Pétert szívesen megverte volna ebben a körzetben, ha ő itt indul, ahogy tette korában Márki-Zay Péterrel, mert az „trófea” lett volna. Mivel azonban a Tisza Párt elnöke Budapesten a XII. kerületben lesz jelölt, ő pedig egyéni választókerületben nem, maga helyett Czirbus Gábort mutatta be a jelenlévőknek.

Drogos szexpartikba jár, egy megbízható ember nem így viselkedik, bulibáró, drogos úrigyerek a Rózsadombról –bélyegezte meg ettől függetlenül Magyar Pétert a szexbotrányból villámgyorsan drogbotránnyá változó állítólagos videó nyomán.

Az építési és közlekedési miniszter hosszan beszélt Ukrajnáról is, szerinte legalábbis az ukránok minden magyart fenyegetnek a Barátság kőolajvezeték lezárásával. – Jóérzésű magyar ember nem állhat az ukránok pártjára, meg kell védeni az ukránoktól Magyarországot. Az ukránok kormányváltást akarnak – ismételte meg, de állítása szerint felkészültünk arra, hogy ha kell, az ukrán áramellátást is korlátozzuk, és így megvédjük a magyarokat. – Ha lekapcsoljuk az áramot, megbéníthatjuk Ukrajnát, de nem tesszük, mert nem az ukránokkal van bajunk, hanem a politikusokkal – fogalmazott Lázár János. Szerinte az ukránok „le akarják kaszabolni” Orbán Viktort.

Az Orbán-kormány oroszpártiságáról Lázár János azt mondta, hogy nem szeretjük az oroszokat, egy magyar sem, de ez nem szerelmi kapcsolat. – Mi 30 százalékkal olcsóbban kapjuk a gázt tőlük – visszhangozta az erről szóló hamis kormányzati állításokat, hozzáfűzve, arról kell döntenünk, hogy drágább rezsit fizetünk vagy sem.

Szerinte az a jó a tiszapártiaknak, ha Magyarországnak rossz , de majd csak akkor kap majd észbe mindenki, amikor az első magyar honvéd elesik, legalábbis a Tisza Párt győzelme esetén ez a jóslata. Azzal is riogatta hallgatóit, hogy minden nyugat-európai vezető háborúról beszél, sőt, összeírják a 16-18 éves székelyföldi gyerekeket is. – Rajtunk kívül mindenki háborúra készül – jegyezte meg.

Ami a jelzőket illeti, a közönségében valaki horthysta földesúrnak nevezte, de nem úgy tűnt, hogy az építési és közlekedési miniszter ezen megsértődött volna, sőt, elmesélte, hogy apja, nagyapja, minden felmenője földműves volt, ő nem is szégyelli, hogy van földjük. A kommunisták elvették tőlük a földet, de ők visszavették – mondta erről.