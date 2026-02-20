Lázár János drogos úrigyereknek nevezte Magyar Pétert, aztán a közönségből jött valaki, hogy ő meg egy horthysta földesúr

Csoda, hogy senkit nem vertek meg, és én sem vertem meg senkit – ezzel a szöveggel nyitotta meg a 41. Lázárinfót Makón a Magyar Hang cikke szerint az építési és közlekedési miniszter, aki most inkább a választási kampányban veszi ki a nagyobb részt. A verekedésről tett kiszólással a fideszes politikus arra célozhatott, hogy legutóbbi fórumai meglehetősen feszült légkörben zajlottak, miután a cigányságot vécépucolásra alkalmas belső tartaléknak nevezte. Igaz, azt elmondta, hogy Magyar Pétert szívesen megverte volna ebben a körzetben, ha ő itt indul, ahogy tette korában Márki-Zay Péterrel, mert az „trófea” lett volna. Mivel azonban a Tisza Párt elnöke Budapesten a XII. kerületben lesz jelölt, ő pedig egyéni választókerületben nem, maga helyett Czirbus Gábort mutatta be a jelenlévőknek.
Drogos szexpartikba jár, egy megbízható ember nem így viselkedik, bulibáró, drogos úrigyerek a Rózsadombról –bélyegezte meg ettől függetlenül Magyar Pétert a szexbotrányból villámgyorsan drogbotránnyá változó állítólagos videó nyomán.A szexvideó nem jött be, szóval a Radnai Márk nevét viselő portál most már arra célozgat, hogy Magyar Péter drogot fogyasztott
Az építési és közlekedési miniszter hosszan beszélt Ukrajnáról is, szerinte legalábbis az ukránok minden magyart fenyegetnek a Barátság kőolajvezeték lezárásával. – Jóérzésű magyar ember nem állhat az ukránok pártjára, meg kell védeni az ukránoktól Magyarországot. Az ukránok kormányváltást akarnak – ismételte meg, de állítása szerint felkészültünk arra, hogy ha kell, az ukrán áramellátást is korlátozzuk, és így megvédjük a magyarokat. – Ha lekapcsoljuk az áramot, megbéníthatjuk Ukrajnát, de nem tesszük, mert nem az ukránokkal van bajunk, hanem a politikusokkal – fogalmazott Lázár János. Szerinte az ukránok „le akarják kaszabolni” Orbán Viktort.Zúgott a „Mocskos Fidesz!”, Lázár János vécékefét kapott a győri fórumán„Nem fogadjuk el a bocsánatkérést! Mondjál le!” – Elszabadultak az indulatok, roma tüntetők zavarták meg Lázár János gyöngyösi fórumát
Az Orbán-kormány oroszpártiságáról Lázár János azt mondta, hogy nem szeretjük az oroszokat, egy magyar sem, de ez nem szerelmi kapcsolat. – Mi 30 százalékkal olcsóbban kapjuk a gázt tőlük – visszhangozta az erről szóló hamis kormányzati állításokat, hozzáfűzve, arról kell döntenünk, hogy drágább rezsit fizetünk vagy sem.Magyarország eddig 285 milliárd forintot vesztett az orosz földgázszerződésen, Vlagyimir Putyin már szinte mindenkinek olcsóbban mér, mint nekünkA magyarok jelentős része nem hisz Orbán Viktornak, egyharmaduk inkább másikra cserélné Vlagyimir Putyin kőolaját és földgázát
Szerinte az a jó a tiszapártiaknak, ha Magyarországnak rossz , de majd csak akkor kap majd észbe mindenki, amikor az első magyar honvéd elesik, legalábbis a Tisza Párt győzelme esetén ez a jóslata. Azzal is riogatta hallgatóit, hogy minden nyugat-európai vezető háborúról beszél, sőt, összeírják a 16-18 éves székelyföldi gyerekeket is. – Rajtunk kívül mindenki háborúra készül – jegyezte meg.
Ami a jelzőket illeti, a közönségében valaki horthysta földesúrnak nevezte, de nem úgy tűnt, hogy az építési és közlekedési miniszter ezen megsértődött volna, sőt, elmesélte, hogy apja, nagyapja, minden felmenője földműves volt, ő nem is szégyelli, hogy van földjük. A kommunisták elvették tőlük a földet, de ők visszavették – mondta erről.Döntött a Tisza Párt, Magyar Péter lesz a listavezető és a miniszterelnök-jelöltMagyar Péter feljelentést tesz tiltott adatszerzés és személyes adattal visszaélés miatt