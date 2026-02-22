Magyar Péter: Aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán hatalomban tartására teszi le a voksát

A Tisza Párt elnöke országjárásának albertirsai állomásán arról beszélt, hogy nem a fideszesek változtak, az aljas, korrupt hatalom hagyta el őket és magára az országot. Szerinte aki nem rájuk szavaz, az Orbán hatalomban tartására voksol.