A Tisza Párt elnöke országjárásának albertirsai állomásán arról beszélt, hogy nem a fideszesek változtak, az aljas, korrupt hatalom hagyta el őket és magára az országot. Szerinte aki nem rájuk szavaz, az Orbán hatalomban tartására voksol.
Jutasiné Klein Kitti a szavazatok 33,73 százalékával nyert.
Mindez nem jelenti azt, hogy beszámíthatatlan - ezt majd csak a későbbi vizsgálatok fogják eldönteni.
Bő két héttel a tragédia előtt, június közepén járt le a távoltartási végzés azzal a férfival szemben, aki brutálisan végzett feleségével és két és fél éves lányával.
N. Arnold nem tett vallomást.
A 32 éves nőt egy vascsővel verte agyon a férfi, míg a két és féléves kislányt megfojtotta.
A 40 éves zalaszentgróti ezt megelőzően „foglyul ejtette” vendéglátója kerékpárját.
A férfi letartóztatásban várja a bírósági eljárást.
A rendőrök egy 56 éves férfit vettek őrizetbe, miután egy női holttestet találtak egy ház pincéjében.
Egyelőre tisztázatlan, mi okozhatta az asszony halálát.
A két idős lakó éppen eszegetett, amikor az ásványvizet szállító kamion nekicsapódott házuk falának. Az ütközés miatt eltört egy gázcsonk, evakuálták az utca lakóit.
Meghalt egy autós, aki a járművét vezetve tehergépkocsival ütközött össze szerdán a 4-es úton Albertirsa körzetében, az útszakaszt lezárták - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó szerda délután Albertirsán, többen súlyosan megsérültek, egyikükhöz mentőhelikoptert riasztottak - tájékoztatott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Kigyulladt egy kilenclakásos társasház harmadik emeleti lakása Albertirsán a Munkácsy Mihály utcában vasárnap hajnalban; hárman füstmérgezést szenvedtek - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Lesodródott a 405-ös útról, árokba hajtott, majd visszacsapódott az útra egy autó Albertirsa térségében szombaton kora délután. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Egyelőre Üllőtől és Albertirsáig jelölte ki a kormány a Szolnoknak megígért új négysávos út irányát. Autópálya helyett autóút épülne 60-75 milliárd forintért, miközben még a leállított autópálya szakasz kivitelezőivel sem számolt el az állam.
Mávinform: helyreállt a vasúti forgalom a Budapest-Cegléd és a Budapest-Nagykanizsa vasútvonalakon.
Halálra gázolt egy férfit a Budapestről Ceglédre tartó személyvonat Albertirsa vasútállomásán csütörtökön.
Eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött egy kerékpáros egy személygépkocsival Albertirsa külterületén; a balesetben a kerékpárt vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.