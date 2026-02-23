Nem követik a Csepelen visszalépett Szabó Szabolcs példáját az újrainduló ellenzéki képviselők

ellenzék;Hiller István;Kunhalmi Ágnes;Szabó Tímea;parlamenti választás;Hadházy Ákos;egyéni választókerületi jelöltek;Tordai Bence;Vajda Zoltán;

2026-02-23 18:54:00 CET

Nagyon pozitív tapasztalatokról számoltak be, többségük szerint nekik nem is a fideszes, hanem a tiszás jelölttel kell megküzdeniük.

Ugyan hétfőn a Momentum parlamenti frakciójában ülő Szabó Szabolcs bejelentette, hogy az aláírásgyűjtés tapasztalatai alapján mégsem indul Csepelen, a 444-nek nyilatkozó ellenzéki politikusok, akik korábban megnyert, mára azért átrajzolt választókerületükben függetlenként újraindulnak másképp állnak a kérdéshez, és nem aggódnak. Azt nem lehet kizárni, hogy az úgynevezett inkumbens jelölt és a Tisza Párt helyi emberének párharcából nevető harmadikként a fideszes induló kerül ki győztesként, de ezzel vagy nem számolnak komolyan vagy éppen a tiszás visszaléptetésében bizakodnak.

– Nagyságrendileg ugyanannyi aláírást adtunk le, mit négy éve – mondta az MSZP-s Hiller István, aki 2002 óta csak 2010-ben nem nyert egyéni körzetében, Soroksáron és Pesterzsébeten. Hozzátette, szombaton több mint húsz helyszínen gyűjtötték az aláírásokat, míg vasárnap már támogatói címekre mentek. Mint mondta, bár pultozás közben kezet fogott a Tisza Párt jelöltjével, Tarr Zoltánnal, csak elméletben gondol rá, de nem tart attól, hogy nevető harmadikként akár a fideszes Földesi Gyula is befuthat.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő közölte: „Nagyon jó tapasztalatokat szereztem a hétvégén, senki nem mondta, hogy ne induljak.” Nincs kétsége, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban neki van nagyobb esélye, mint a tiszás jelöltnek, a Fidesznek pedig szerinte esélyes sincs. Állítja az esetleges visszalépésekről jobb lett volna korábban megállapodni, de szerinte ellenzéki szempontból a töredékszavazatok magas száma miatt a Tiszának is megéri, ha ő győz.

Bonyolult választási matematikával állt elő Tordai Bence a Párbeszéd eddigi frakcióvezetője is. – Ha a Tiszára 22 ezren, rám 20 ezren szavaznak, akkor ő megkapja a mandátumot, a Tisza pedig 2 ezer szavazat győztes kompenzációt. Fordított esetben viszont a Tisza kap 20 ezer szavazat győztes kompenzációt. Megpróbáljuk ezt elmagyarázni minél több embernek – mondta Tordai, aki nem akar visszalépni, de ha a Tiszának alig két-három mandátum kellene csak a kétharmadhoz, „akkor racionális lehet egy-egy hivatalban lévő képviselő visszalépése”.

Kunhalmi Ágnes MSZP-s parlamenti képviselő Pestszentlőrincet és Kispestet a párt erős bázisának tartja, és mint mondta, nem véletlen támogatja őt a két kerület polgármestere, a DK-s Szaniszló Sándor és a szocialista Gajda Péter. – Az induláshoz szükséges aláírások könnyen összejöttek, de mennek még címekre is, főleg idősebb választópolgárokhoz – mondta a szocialista politikus, aki szerint sokan tervezik megosztani szavazataikat: egyéniben rá, listán a Tiszára szavaznának.

Vajda Zoltán a XVI. kerületben úgy indul újra, hogy eddig függetlenként ült az MSZP-frakcióban, és egy nap alatt összegyűjtötte az ajánláshoz szükséges aláírásokat. Azt tapasztalta, hogy a tiszás pultok előtt tömegek voltak, nála is sokan megjelentek, a Fidesznél viszont szinte senki sem volt. Ez ugyanakkor csalóka szerinte, mert a Kubatov-lista alapján címre mentek. – Szemben más választókerületekkel, itt bekövetkezhet az a rémálom, hogy a fideszes jelölt nevető harmadikként nyer – mondta Vajda Zoltán, hozzátéve, hogy ő elindult ugyan a Tisza előválasztásán, de nem jutott be az első három közé. Szerinte a jelenlegi tiszás jelölt tíz százalékkal kapna kevesebb szavazatot, mint pártja listája, ezért abban reménykedik, hogy a Tisza elnöksége felülbírálja a döntést, és végül beállnak mögé.

Ugyancsak pozitív visszajelzéseket kapott Szabó Tímea (Párbeszéd) Óbudán, sőt, hogy most függetlenként indul, arról számolt be, hogy nagyobb szeretetet kap az emberektől. Elismeri, hogy a Tisza jelöltjének vagy akár az ő visszalépésének kérdése még biztos téma lesz a kampányban, különösen a végefelé, de Szabó szerint Óbudán a Fidesz gyönge, nincs veszélyben az ellenzéki győzelem. – Sok tiszás jön oda hozzám, és mondja, hogy inkább az ő jelöltjüknek kellene visszalépnie. Én már kétszer bizonyítottam. Egy biztos: a kormányváltás nem rajtam fog múlni, támogatom a Tisza miniszterelnök-jelöltjét – fogalmazott az ellenzéki politikus.