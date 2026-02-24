Visszakapcsolták az áramot Iványi Gáborék békásmegyeri gyülekezetében

áramszünet;Iványi Gábor;Békásmegyer;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2026-02-24 14:54:00 CET

Azonban más, az egyház fenntartásában lévő intézményeket – összesen 21 további ingatlant –, továbbra is fenyegeti az áramszolgáltatás leállítása.

Ismét van áramszolgáltatás a Magyar Evangéliumi Testvérközösség békásmegyeri gyülekezetének templomában és a parókián – írja a Magyar Hang a Magyar Evangéliumi Testvérközösség tájékoztatása alapján.

Amint arról lapunk is beszámolt csütörtökön, Iványi Gáborék templomában és a békásmegyeri parókián is elzárták az áramszolgáltatást. Víz és fűtés sem volt, a lelkész hosszas kórházi kezelés után ilyen körülmények közé tért haza.

„Békásmegyeren nincs semmilyen köztartozásunk” - jelentette ki akkor a lelkész, aki már csak ezért is elfogadhatatlannak tartotta az eljárást. Azt mondta, nem tud másra gondolni, mint arra, hogy ez a lépés kifejezetten az ellenük zajló kormányzati bosszúhadjárat része.

Vajay Zsófia, az egyház szóvivője a Magyar Hangnak kedden azt mondta: a békásmegyeri ingatlan esetében sikerült egy új szolgáltatóval megegyezni és újra van áram.

Más, az egyház fenntartásában lévő intézményeket – összesen 21 további ingatlant –, azonban továbbra is fenyegeti az áramszolgáltatás leállítása. Itt egyébként van olyan helyszín is, ahol nem is volt tartozás – a parókia is ezen ingatlanok közé tartozott –, vagy csak minimális mértékű.

A MET munkatársai dolgoznak a helyzet megoldásán: van, ahol haladékot kaptak a tartozások törlesztésére és van, ahol új szolgáltatóval kell tárgyalniuk. A lakossági fogyasztókkal ellentétben ugyanis a nem lakossági fogyasztók több energiakereskedő közül választhatnak - tette hozzá.