Bill Gates az Epstein-ügy miatt lemondta előadását egy indiai MI-csúcstalálkozón

2026-02-19 15:31:00 CET

A milliárdos az elmúlt hetekben újra támadások kereszttüzébe került két nemrég nyilvánosságra hozott, de el nem küldött e-mail miatt.

Bill Gates visszalépett az Indiában csütörtökön tartandó mesterséges intelligenciáról tartandó csúcstalálkozón tervezett előadás megtartásától – közölte a Microsoft milliárdos alapítójának, a tavalyi rangsorok szerint a világ tizedik leggazdagabb emberének alapítványa a CNN szerint. A Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt ugyanis Gates-t is vizsgálat alá vonhatják. Az alapítvány közleménye szerint a kulcsfontosságúnak tartott konferencia, az AI Impact Summit érdekében nem tartja meg eladását, de konkrétan nem utaltak az Epstein-ügyre. A bejelentést mindössze a beszéd előtt néhány órával tették, hozzátéve, hogy őket ezek után Ankur Vora, az afrikai és indiai irodáik elnöke képviseli majd.

A CNN felidézte, hogy Bill Gates az elmúlt hetekben újra támadások kereszttüzébe került két nemrég nyilvánosságra hozott, de el nem küldött e-mail miatt. A megnyitott Epstein-aktákból ugyanis többek között az derült ki, hogy a szexuális ragadozó magának írhatta az e-maileket, amelyekben azt írta le, hogy szexuális kapcsolatokat közvetített Gates számára, sőt segített neki gyógyszereket szerezni, hogy az akkori felesége előtt eltitkolhassa nemi betegségét.

A cikk szerint az nem teljesen világos, hogy a dátum szerint 2013-ban írt e-mailek szerzője ki, csak annyi, hogy Epstein saját magának címezte azokat. Vannak további elektronikus levelek is, amelyek Epstein és Gates szoros kapcsolatát támasztják alá. Ezek részét képezik az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott aktáknak, amelyek a hírhedt szexuális ragadozó tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat tartalmazzák. Ennek nyomán világszerte több tucat gazdag és befolyásos embert vontak már felelősségre, csütörtökön éppen András volt yorki herceget, III. Károly brit király öccsét tartóztatták le az ügyben.

Bill Gates azonban határozottan tagadja a dokumentumok tartalmát, jogi képviselője korábban a CNN-nek azt mondta, hogy azok abszurdak és teljesen hamisak. Szerinte ezek a dokumentumok csak azt bizonyítják, hogy Epstein frusztrált volt, mivel a milliárdos folyamatos kapcsolatot tartott vele, ezért a szexuális ragadozó csapdába akarta csalni, és meg akarta zsarolni. – Bill Gates soha nem látogatta meg Epstein szigetét, soha nem vett részt vele partikon, és nem vett részt semmilyen Epsteinhez kapcsolódó illegális tevékenységben – szögezte le a jog képviselő. Később Gates a CNN-hez tartozó Nine News ausztráliai hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy már megbánt minden percet, amit Jeffrey Epsteinnel töltött, amiért bocsánatot is kér mindenkitől.