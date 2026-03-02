További 27 orvos távozik a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből, ha nem mond le a főigazgató

egészségügy;pszichiátria;Nyírő Gyula Kórház;Nyírő Gyula OPAI;

2026-03-02 17:55:00 CET

Sajtóinformációk szerint 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe a felmondását az intézményben, amelynek főigazgatója korábban mágusképző akadémiát vezetett.

Letétbe helyezte a felmondását 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens is, akik a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI) dolgoznak – értesült a Telex több olyan orvostól, akik aláírták az erről szóló nyilatkozatot.

Már nem csak az önként vállalt túlmunkát mondták fel Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) orvosai, hanem rendes felmondásukat is ügyvédnél helyezték el, rövid határidővel – tájékoztatta a Népszavát Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke. Hozzátette: miután a felmondások 30 napos határidővel lépnek életbe, azaz április első hetében „működésképtelenné válhat az országos intézet”.

A Telex információi szerint, ha Ézsi Robin főigazgató csütörtökig, azaz március 5-ig nem mond le, akkor másnap elindul az orvosok felmondási ideje.

Az orvosok a felmondásuk letétbe helyezéséről szóló nyilatkozatukba azt írták, hogy a szolgálati jogviszonyuk „fenntarthatatlanná vált a folyamatos túlterheltség és a nem megfelelő orvoslétszám” miatt, amelyek „folyamatos stresszhelyzetet” okoznak. Utóbbi problémák nyilatkozatuk szerint „jelentős mértékben a munkáltató főigazgatójának, dr. Ézsi Robinnak nem megfelelő szakmai kompetenciájával állnak összefüggésben”.

Hozzátették, mivel a korábbi egységes fellépésük nem hozott változást a munkakörülményekben, mostani kiállásukkal azt követelik, hogy a munkáltató azonnali hatállyal mentse fel Ézsi Robint a főigazgatói pozícióból, és nevezzen ki olyan megbízott főigazgatót, akinek van pszichiátriai szakvégzettsége.

Valamint azt szeretnék, hogy a munkáltató ezt követően írjon ki 2026-ban olyan főigazgatói pályázatot, amelyben a poszt betöltésének feltétele a pszichiátriai szakorvosi szakképzettség. A dokumentumban világosan leírták, megsemmisítik a felmondásukat, ha Ézsi Robint március 5-ig felmentik a pozíciójából és a helyére pszichiáter végzettségű megbízott főigazgatót neveznek ki.

Mint arról beszámoltunk, már 580 pszichiáter követeli, hogy ne Ézsi Robin vezesse az ország kulcsfontosságú pszichiátriáját. A Nyírőt 2024 óta vezető, üzemorvos végzettségű Ézsi korábban a Nimród Életbölcseleti Akadémián tevékenykedett, amelynek védjegyét is ő maga jegyezte be 2009-ben. A Magyar Hírlap akkori cikke szerint „az asztrológia, a mágia, a transzperszonális pszichológia és az anatómia segítségével olyan tudást nyújt a diákoknak, amellyel magasabb szintre juthatnak az életvezetés és az önismeret” területén.

A Nimród Életbölcseleti Akadémia előtt Ézsi Robin a MANTRA szabadegyetemmel, egy „alternatív gondolkodást tanító” intézménnyel volt kapcsolatban, ahol asztrológiát, ezoterikát és számmisztikát is tanítottak. Az OKFŐ nyilvántartása szerint az általános orvosi kart Ézsi Robin 1998-ban végezte el, üzemorvos pedig 2014-ben lett, vagyis mágus tevékenysége a kettő közötti időszakra datálható.

A helyzet rendezésére az OKFŐ vizsgálóbizottságot állított fel, ami azt a feladatot kapta, hogy tekintse át a budapesti pszichiátriai ellátás állapotát. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből két éven belül tizenöt szakorvos távozott.