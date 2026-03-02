Szijjártó Péter: részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei

Részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei, a légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak, de azt kérik, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rekedt emberek csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott légikikötőbe.
A Flydubai húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak
- tájékoztatott.
A miniszter tudatta, hogy a katari turisztikai ügynökség bejelentette, hogy átvállalják az országban rekedt turisták pluszköltségeit.