Szijjártó Péter;Dubaj;légitársaságok;Abu-Dzabi;háború Iránban;reptérnyitás;

2026-03-02 19:12:00 CET

Szijjártó Péter: részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei

A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak