Amerikai hadügyminiszter: Nem mi kezdtük ezt a háborút, de Trump elnök alatt befejezzük

2026-03-02 15:25:00 CET

Pete Hegseth közlése szerint már négy amerikai katona halt meg Irán ellentámadása következtében.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök hétfőn sajtótájékoztatót tartott az iráni fejleményekkel kapcsolatban. A Guardian tudósítása szerint Hegseth azt állította, hogy az iráni hadművelet nem vezet majd véget nem érő háborúhoz, mint fogalmazott, „ez nem Irak”. Beszédében ugyanakkor elismerte: Irán ellentámadása következtében már összesen négy amerikai katona vesztette életét.

Hegseth a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy „47 hosszú éven át” az iráni rezsim „brutális, egyoldalú háborút folytatott Amerika ellen”. Megjegyezte, hogy ezt „népünk vérének ontásával, bejrúti autóbombákkal, hajóinkra mért rakétatámadásokkal, nagykövetségeinken elkövetett gyilkosságokkal, iraki és afgán útmenti bombákkal” tették.

A hadügyminiszter hozzátette:

„Nem mi kezdtük ezt a háborút, de Trump elnök alatt befejezzük.”

Majd arról beszélt, hogy a júniusi 12 napos izraeli-iráni háború után az Egyesült Államok „sokkal súlyosabb” következményekkel fenyegette Iránt, ha újraindítják nukleáris programjukat. „Arrogánsan elutasították” – mondta Hegseth, megjegyezve, hogy Donald Trump amerikai elnök, magas rangú tisztviselők és a különleges megbízottak, Steve Witkoff és Jared Kushner „mindent megtettek a valódi diplomácia érdekében”.

„A korábbi rezsimnek minden esélye megvolt arra, hogy békés és észszerű megállapodást kössön, de Teherán nem volt hajlandó tárgyalni”

– mondta Hegseth. A hadművelet célpontjait illetően Hegseth azt mondta, hogy „sebészi pontossággal, elsöprő erővel, könyörtelenül” mérnek csapást az iráni rakétagyártásra, a haditengerészeti és a biztonsági infrastruktúrára, hogy soha ne legyenek atomfegyvereik.

