Jogerős: Nincs köze a Tisza Pártnak a neki tulajdonított, Indexen megjelent adóemelési tervekről szóló dokumentumhoz

hazugság;jogerős ítélet;mesterséges intelligencia;Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza-adó;

2026-03-05 14:35:00 CET

A kormánypárti lapnak helyreigazítást kell közölnie.

Orbán Viktornak már jogerős bírósági ítélete van arról, hogy az Index nevű propagandalapja hazudott a 600 oldalas kamu adócsomagról. Ahhoz a Tisza Pártnak semmi köze - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A jogerős bírósági ítélet kimondta, hogy az ellenzéki formációnak nincs köze a kormánypárti lap által leközölt irományhoz. A valószínűleg mesterséges intelligenciával generált lejáratóanyag miatt az Indexnek helyreigazítást kell közölnie, amelyben egyebek közt a következő áll: „a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által I.PDF II.PDF III.PDF linken közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára, az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére.” A bíróság felhívta a figyelmet arra is, hogy mindeközben az Index a Tisza Párt álláspontját nem közölte le.

Mint ismert, a Fidesz annak ellenére építette fel a komplett kampánygépezetét a kamu adótervekre, hogy már annak megjelenése után gyanítható volt, hogy mesterséges intelligenciával készülhetett az egész: a szöveg egyebek közt nem létező tanulmányokra hivatkozik, sőt, benne maradt a promptra, azaz a mesterséges intelligenciának adott utasításra utaló jel is.