Magyar Péter: Lebukott a hírhamisító Index

2026-01-30 18:10:00 CET

A Tisza Párt elnöke közzétett a kormánypárti portálon ebben a formában már nem elérhető videót, amelyben a pártból egy nemrég kilépett önkéntes szájába próbálja adni, hogy látta egy bírósági ítélet szerint valójában nem létező Tisza-csomagot.

„Ma az Index címlapján megjelent egy videóriport egy megvásárolt, volt TISZA önkéntessel. A riporter, aki korábban milliókat kapott a KDNP-től és cserébe már Vogel Evelinnel is készített propaganda interjút, próbálta a megvásárolt áruló szájába adni a kamu TISZA-adócsomagról megrendelt szavakat” – posztolta péntek délután Magyar Péter. Leszögezte: „Lebukott a hírhamisító Index! Így manipulál és próbál félrevezetni minden magyart Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor lapja.”

„Mivel azonban elsőre nem járt sikerrel, kiszólt a rendezőnek, hogy ezt a részt vágják majd ki és újra nekifutott az izzadtságszagú mutatványnak. Viszont malőr történt az indexes propagandistáknál, mert az említett részt elfelejtették kivágni és így került ki a videó a címlapra. Mire észrevették a hibát, mi már lementettük, így hiába rakták ki pár perc múlva az újravágott anyagot, itt most mindenki megnézheti hogy hamisít meg mindent Orbán Viktor legaljasabb propagandalapja, az Index” – fűzte hozzá a Tisza Párt elnöke.

A poszthoz mellékelt videón az Index munkatársa a Kibeszélő című műsorban próbált meg beszélgetni Csercsa Balázzsal, a Tisza Párt korábbi önkéntesével, akit azután kapott fel a kormánypárti propaganda, hogy távozott a pártból, miután kiderült, ő nem lesz képviselőjelölt.

– Nálunk az Indexen néhány hónappal ezelőtt ugye megjelent egy adócsomag lényegében, amelyet bizonyos forrásokból szereztünk meg. Ez a Tisza Párt adóügyi csomagjára vonatkozott információnk szerint. Ezt nyilvánosságra hoztuk. Ugye itt egy 600 oldalas dokumentumról van szó, amelyről vitában és perben állunk lényegében. Magyar Péter perelte be az Indexet, mi nyilván forrásvédelemre hivatkozva, bizonyos okoknál fogva nem tudjuk kiadni, hogy ki az, aki ezt a dokumentumot eljuttatta hozzánk. Engem az érdekelne, hogy ön erről hallott-e a Tisza Párton belülről, hogy léteznek ilyen adóügyi tervei a Tisza Pártnak? – hangzott a kérdés.

Csercsa Balázs erre azt mondta: – Hát én beszélgetéseket hallottam a Tisza Párton belül olyan témákról, amelyek ebbe a 600 oldalas dokumentumban is felvetődnek. Tehát én nagyon sok szakpolitikai egyeztetésen részt vettem... Ekkor félbeszakította őt az Index munkatársa, aki kiszólt az operatőrnek: – Ezt a kérdést hadd tegyem fel újra, Tomi, jó? Mert volt benne olyan pont, amibe bele lehet kötni. Így a műsorvezető újrakezdte, most már a „hadititkok” nélkül: „Néhány hónapja az Index hasábjain szintén megjelent egy olyan csomag, amely a Tisza adóügyi reformjait mutatta be, vagy azzal kapcsolatos gazdasági döntéseket, hogy milyen döntéseket kíván a Tisza-kormány majd a későbbiek folyamán bevezetni. De ugye ez egy szakbizottsági gyűjtemény volt lényegében, ami terveket tartalmazott. Hallott-e ön a Tisza Párton belül erről a csomagról vagy ennek bizonyos pontjairól, hogy ezek valódiak lehetnek.”

„Ki tudja ezt a felvételt hányszor vették újra, hányszor próbálták újra súgógéppel és hány helyen vágták meg. A riportban elhangzottak egyébként az első szótól az utolsóig aljas hazugságok” – jegyezte meg végül Magyar Péter a távozott önkéntesükről, akit a kormánypárti portál a Tisza Párt korábbi szakpolitikai vezetőjeként emlegetetett.