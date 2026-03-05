Elárvereznék a Szőlő utcai javítóintézet épületét, 2,6 milliárd forint a kikiáltási ár

árverés;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-03-05 20:40:00 CET

A licit március 13-án kezdődik, és várhatóan 17-én zárul le.

2 653 770 000 forintos kikiáltási áron árvereznék el a Szőlő utcai Javítóintézet volt épületét – vette észre az E-Árverés honlapján a 444 egyik olvasója.

Az oldalon található információk szerint az ingatlant március 12-én lehet megtekinteni,

március 13-án pedig el is kezdődik a licit, és várhatóan 17-én zárul le.

A Szőlő utcai javítóban kitört botrány után januárban a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Január 30-án már rabok ürítették az épületet, szortírozták a leltárba vett berendezési tárgyakat, és tisztasági festést is végeztek.