Elárvereznék a Szőlő utcai javítóintézet épületét, 2,6 milliárd forint a kikiáltási ár

2 653 770 000 forintos kikiáltási áron árvereznék el a Szőlő utcai Javítóintézet volt épületét – vette észre az E-Árverés honlapján a 444 egyik olvasója.
Az oldalon található információk szerint az ingatlant március 12-én lehet megtekinteni,
március 13-án pedig el is kezdődik a licit, és várhatóan 17-én zárul le.
A Szőlő utcai javítóban kitört botrány után januárban a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Január 30-án már rabok ürítették az épületet, szortírozták a leltárba vett berendezési tárgyakat, és tisztasági festést is végeztek.Azonnali hatállyal bezárja a Szőlő utcai javítóintézetet az Orbán-kormányMeghosszabbították a letartóztatást, május végéig rács mögött marad Juhász Péter PálÚgy siettek a Szőlő utcai javítóintézet bezárásával, hogy a bentlakó fiatalok a folyamatban lévő félévi vizsgáikat sem tudták befejezni