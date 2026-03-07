„Halál” – üzente Volodimir Zelenszkijnek az Oroszországból Magyarországra hozott kárpátaljai hadifogoly a debreceni DPK-gyűlésen

Oroszország;Debrecen;Ukrajna;hadifoglyok;Digitális Polgári Körök;

2026-03-07 13:03:00 CET

Ez az a DPK-gyűlés, amelyet az összes korábbival együtt háborúellenesnek nevez a Fidesz.

A Digitális Polgári Körök (DPK) szombati gyűlésének debreceni állomásán tűnt fel a héten Oroszországból hazahozott két ukrán-magyar kettős állampolgárságú hadifogoly egyike – szúrta ki a Telex. A kormányközeli Patrióta YouTube-csatorna kérdésére, hogy mit üzenne Volodimir Zelenszkijnek, a magyar származású hadifogoly azt válaszolta: „Az ukrán elnöknek? Halál.”

Az ügy előzménye, hogy Szijjártó Péter szerdán Oroszországban tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd hazaindult Magyarországra két hadifogollyal. A fideszes kampányrendezvény soraiba pár nappal később beülő egyik hadifogoly arról beszélt, hazatérése előtt egy nappal tudta meg, hogy kiszabadulnak, és családja tartotta a lelket benne a hadifogság alatt.

A hadifogoly az ukrán frontról szólva azt mondta, sok volt a tűzharc, de jó kiképzést kapott. A Patrióta arról is próbálta kérdezni a hadifoglyot, hogy mit üzenne azoknak, akik nem hiszik el a háborús riogatásokat, mire ő azt kívánta, hogy „kitartás legyen minden emberben és remény”.

Mint megírtuk, Orbán Viktor keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter ezután elutazott Moszkvába tárgyalni az orosz elnökkel és Magyarországra hozni a két kárpátaljai magyar hadifoglyot, akit a hozzátartozóik vártak a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs később a Telegram-oldalán azt írta, szerinte a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két hadifoglyot Magyarországnak. Szijjártó Péter később közölte, Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetségi ügyvivőjét, majd hozzátette, úgy véli, az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük.