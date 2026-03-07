„Halál” – üzente Volodimir Zelenszkijnek az Oroszországból Magyarországra hozott kárpátaljai hadifogoly a debreceni DPK-gyűlésen

A Digitális Polgári Körök (DPK) szombati gyűlésének debreceni állomásán tűnt fel a héten Oroszországból hazahozott két ukrán-magyar kettős állampolgárságú hadifogoly egyike – szúrta ki a Telex. A kormányközeli Patrióta YouTube-csatorna kérdésére, hogy mit üzenne Volodimir Zelenszkijnek, a magyar származású hadifogoly azt válaszolta: „Az ukrán elnöknek? Halál.”
Az ügy előzménye, hogy Szijjártó Péter szerdán Oroszországban tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd hazaindult Magyarországra két hadifogollyal. A fideszes kampányrendezvény soraiba pár nappal később beülő egyik hadifogoly arról beszélt, hazatérése előtt egy nappal tudta meg, hogy kiszabadulnak, és családja tartotta a lelket benne a hadifogság alatt.
A hadifogoly az ukrán frontról szólva azt mondta, sok volt a tűzharc, de jó kiképzést kapott. A Patrióta arról is próbálta kérdezni a hadifoglyot, hogy mit üzenne azoknak, akik nem hiszik el a háborús riogatásokat, mire ő azt kívánta, hogy „kitartás legyen minden emberben és remény”.Vlagyimir Putyin nagyon megörült Szijjártó Péternek, átadta a két kért magyar hadifoglyotOrbán Viktor meglátogatta az Oroszországból hazahozott hadifoglyokat a kórházban
Mint megírtuk, Orbán Viktor keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter ezután elutazott Moszkvába tárgyalni az orosz elnökkel és Magyarországra hozni a két kárpátaljai magyar hadifoglyot, akit a hozzátartozóik vártak a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.
Az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs később a Telegram-oldalán azt írta, szerinte a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két hadifoglyot Magyarországnak. Szijjártó Péter később közölte, Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetségi ügyvivőjét, majd hozzátette, úgy véli, az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük.Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetségi ügyvivőjét, Szijjártó Péter szerint teljesen elveszítették a józan eszüketUkrajna provokációnak tartja, hogy a Putyin-rezsim átadott két magyar hadifoglyot az Orbán-kormánynak