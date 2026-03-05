Orbán Viktor meglátogatta az Oroszországból hazahozott hadifoglyokat a kórházban

Oroszország;kórház;Ukrajna;Orbán Viktor;látogatás;hadifoglyok;

2026-03-05 19:09:00 CET

Most már itt a mi védelmünk alatt vannak – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök meglátogatta a kórházban azt a két magyar férfit, akiket szerdán, moszkvai útja során Szijjártó Péter külügyminiszter hazahozott az orosz hadifogságból.

A kormányfő Facebook-oldalán közzétett videóból kiderül, Orbán Viktor biztosította a két férfit arról, hogy innen senki nem viheti el őket, már biztonságban vannak. – Most már itt a mi védelmünk alatt vannak – szögezte le a miniszterelnök.

Az egyik férfi elmondta, hogy meglőtték a térdét, és az orvos azt mondta, szépen javul a sebesülése. A másik férfinek fagyási sérülések vannak a kezén, és a doktor azt mondta neki, hogy minden rendben lesz. A miniszterelnök kérdésére, hogy az orosz csapatok a fronton milyen messze voltak tőlük, egyikük azt mondta, karnyújtásnyira.

– Még egyszer mondom, biztonságban vannak, jó helyre jöttek, örülök, hogy látom önöket. Senki nem nyúlhat magukhoz, senki nem viheti magukat sehova. Szabad emberek, azt csinálnak, amit akarnak. Ha tudok segíteni, akkor szóljanak – mondta a kormányfő. Az egyik férfi elárulta, hogy ha túl esik az orvosi kivizsgáláson, az első útja a Bazilikába vezet majd.

Mint megírtuk, Orbán Viktor keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter ezután elutazott Moszkvába tárgyalni az orosz elnökkel és Magyarországra hozni a két kárpátaljai magyar hadifoglyot, akit a hozzátartozóik vártak a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs később a Telegram-oldalán azt írta, szerinte a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két hadifoglyot Magyarországnak. Szijjártó Péter később közölte, Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetségi ügyvivőjét, majd hozzátette, úgy véli, az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük.