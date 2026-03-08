Az ukrán bank közölte, jogi lépéseket tesz a pénz és az arany magyarországi lefoglalása miatt

Ukrajna;ukrán pénzszállítók;

2026-03-08 13:43:00 CET

Valamint fellebbezést nyújt be a hét alkalmazott kiutasításával kapcsoaltban.

Az Oscsadbank takarékpénztár követeli illegálisan lefoglalt vagyonának és értékeinek visszaadását – mint azt a Telex észrevette, ez áll abban a közleményben, amit az az ukrán állami bank adott ki a Facebook-oldalán, amelynek pénzszállítmányát csütörtökön a TEK megállította. Mint ismert, az alkalmazottakat őrizetbe vették, majd kiutasították az országból, a szállított pénzt pedig a NAV lefoglalta.

A bank azt írja, a március 5-i magyarországi „illegális lefoglalás után” a pénzszállító autóik és az értéktárgyaik „továbbra is illegálisan vannak őrizetben”. Emiatt a portál összefoglalója szerint két irányban tesz lépéseket:

fellebbezést nyújt be hét alkalmazottja kiutasítása miatt az országból, és amiatt, hogy több mint egynapos fogva tartásuk során nem kaphattak konzuli támogatást és jogi segítséget.

jogi lépéseket tesz azért, hogy a bank tulajdonát visszakapják, a két pénzszállító autót, és az abban szállított 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló banki aranyat.

A bank közleményében kiemeli, teljesen bíznak jogi cselekedeteik legitimitásában. „A tájékoztatás és az alátámasztó dokumentumok teljes körét áthelyezték az Ukrán Nemzeti Bankhoz. Jogi helyzetének további megerősítése érdekében a bank felkéri az egyik vezető nemzetközi vállalatot, hogy végezzen független ellenőrzéseket a pénzeszközök és értéktárgyak átutalásában érintett valamennyi fél közötti folyamatokról és szerződéses kapcsolatokról” – áll a tájékoztatásban.

A ban ismét leszögezi, hogy álláspontja szerint az Oscsadbank takarékpénztár és a Raiffaisen Bank Austria közötti pénzszállítás nemzetközi megállapodás keretében történt. A rakomány feldolgozása a nemzetközi közlekedési szabályoknak és a jelenlegi európai vámeljárásoknak megfelelő volt. A takarékpénztár rendelkezik érvényes nemzetközi közlekedési engedéllyel. Azt is hozzátette, hogy a teljes körű értékszállítás a háború kitörése óta a bankok között kizárólag szárazföldi úton történik, és ez átlagosan minden héten megtörtént idáig.

Az APA-nak a Raiffeisen Bank International (RBI) banktitkokra hivatkozva nem erősítette meg az ukrán Oscsadbanknak szánt pénzszállítmány. A bank egyik szóvivője azonban elmondta, hogy évek óta foglalkoznak bankjegy-kereskedelemmel, és ebben a tevékenységben együttműködnek jegybankokkal, az illetékes hatóságokkal és elosztókkal. A szóvivő jelezte, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak a hatóságokkal, akik kiterjedt információkat kapnak a banktól a kereskedési volumenekről, a devizákról és a célországokról. Egyben közölte, hogy a pénzintézet belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak.

Mint ismert, az ukrán konvoj pénzt és aranyat – 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat – szállított Ausztriából Ukrajna felé, amikor a TEK-esek elfogták őket. A NAV bejelentette, hogy pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást az ukrán pénzszállítók ügyében, míg Ukrajna a maga részérőegyelőre emberrablás és túszejtés miatt indított egy büntetőeljárást, amelyről szólt a Europolnak is. A pénz és az arany Magyarországon maradt.