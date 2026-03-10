Az EU több módon is próbálja védeni az információs teret az orosz manipulációtól

Európai Unió;kampány;Oroszország;Európai Bizottság;NMHH;dezinformáció;

2026-03-10 05:55:00 CET

Az uniós szabályok értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatott figyelni a kampányt, de a platformoknak kell eltávolítaniuk az online dezinformációt.

Múlt héten tartották az első kerekasztalt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervezésében, ahol az online platformok – mint a Tiktok, vagy a Facebookot és Instagramot tulajdonló Meta -, az Európai Bizottsággal közösen áttekintették a magyar választási kampányra készülve a külföldi információs manipulálásra és beavatkozásra vonatkozó veszélyeket.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az elmúlt években szinte minden uniós tagállamban tartottak a választások előtt olyan kerekasztalokat, amivel az online dezinformációs támadásokra készülnek föl. A ritka kivételek egyike éppen az a román elnökválasztás volt 2024 végén, aminek az eredményét megsemmisítették külföldi beavatkozás miatt. Az ilyen kerekasztalokon kutatók és civilek is részt vehetnek egyes országokban, hogy megosszák tapasztalataikat a dezinformációs hálózatokról. Az NMHH tájékoztatása alapján az érintett nemzeti hatóságok, bíróságok, közösségimédia-felületek, videómegosztók, és keresőmotor-szolgáltatók voltak jelen az Európai Bizottság mellett. Azaz a magyar találkozón nem voltak ott a hatóságoktól független magyar szereplők.

Az uniós digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) alapján az online platformok és keresőszolgáltatók feladata megakadályozni a külföldi dezinformációs kampányokat. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor a legnagyobb platformok esetében az Európai Bizottság vizsgálhatja ki és esetleg büntetheti meg a platformokat. A kisebb platformoknál a nemzeti hatóság (nálunk az NMHH) feladata, hogy betartassa a szabályokat.

Az NMHH a Népszava kérdésére kiemelte, nem feladatuk az online dezinformációs propaganda azonosítása, de a dezinformáció veszélyeire rendszeresen felhívják a figyelmet kiadványok és online tartalmak formájában.

Az Európai Bizottság nem monitorozza a kampányt, vagyis normális esetben a nemzeti hatóság adhat jelzést, ha úgy érzékeli, hogy például a Facebook-on online botok (vagyis emberek nélküli profilok) terjesztenek dezinformációt. Emellett akár az ellenzéki pártok és civilek is tehetnek bejelentést a Bizottságnál, ha úgy érzik, a közösségi média platformok nem teljesítik kötelezettségeiket.

A VSquare portál múlt héten azt írta, az orosz titkosszolgálatok diplomáciai fedésben lévő szakembereket küldtek Budapestre, akik feladata a magyar választások befolyásolása lesz. A cikk és azóta megjelent szakértői elemzések szerint az orosz dezinformációs kampányokra az online térben lehet számítani a választások előtt. Hétfőn a Telex hírportál is megírta a nemzetbiztonsági bizottság egyik tagjára hivatkozva, hogy információik szerint a magyar titkosszolgálatokhoz is érkezett jelzés orosz kémek érkezéséről.

„Mindannyian tudjuk, hogy Oroszország masszív digitális infrastruktúrát hozott létre, amivel manipulációs műveleteket hajtanak végre, különösen a választások előtt” - mondta a Népszava kérdésére Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője. Szerinte az EU több módon is próbálja védeni az információs teret. A DSA mellett támogatják a tagállamok közötti információ megosztást és az úgynevezett demokrácia pajzs keretében egy új szervetet is létrehoznak a demokratikus ellenállás erősítésére. A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a választások lebonyolítása és azok tisztaságának megőrzése nemzeti hatáskör. A Népszava kérdésére, hogy mit tehet az EU a magyar esetben, ahol az orosz dezinformáció és a magyar kormány érdeke közös, azaz Orbán hatalomban tartása, a szóvivő csak annyit mondott,

az Európai Bizottság egyetlen célja, hogy bárkire is szavazzanak a magyar választók, csakis ők döntsék el a választások eredményét.

A hírekre reagálva a magyarországi orosz nagykövetség közölte, Brüsszellel ellentétben Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába sem. Magyar Péter is reagált az oroszokra, szerinte a nyílt támogatásukkal és hazánk szövetségeseinek gyalázásával nagyot lendítenek a Tisza kétharmados győzelmi esélyein.