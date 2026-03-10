Ukrán nagykövetség: A magyar parlamentet ma biztosan megtapsolták Moszkvában

Orbán-kormány;Ukrajna;Országgyűlés;

A Sándor Fegyir vezette külképviselet emlékeztetett, hogy a mai határozatoknak nincs jogi ereje az ukrán európai integrációs folyamat szempontjából és nem változtatja meg az EU szabályait.

Figyelemmel kísértük, hogy a magyar Országgyűlés határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás ellen, továbbá a kormányrendelet és a törvény elfogadását az úgynevezett „pénzszállítás ügyben”. E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek - reagált a Facebookon a mai nap fejleményeire a magyarországi ukrán nagykövetség.

A részben kárpátaljai magyar Sándor Fegyir vezette ukrán külképviselet jelezte, álláspontjuk szerint az Ukrajna EU-csatlakozásának ellenzéséről szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet:

Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját.

„Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest (mármint az Orbán-kormány - a szerk.) továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában” - olvasható a közleményben.

Az ukrán külképviselet mindemellett megjegyezte, a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából sem, vagyis egy politikai lépésről van szó, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni. „Ugyanilyen politikai lépésnek tekintjük a kormányrendelet és a kapcsolódó ”törvény„ elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközei elrablásának ”legalizálása„. Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására, és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk” - zárul a közlemény.