Gulyás Gergely és a 27 milliárd forintos kérdés – Kormányinfó percről percre

Huszonhét milliárd forint az értéke annak a pénznek és az aranynak, amelyet az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank konvoja szállított át Magyarországon, amikor a TEK kommandója akcióba lépett. Azóta a Fidesz-törvényben, az Orbán-kormány rendeletben szentesítette a rablást.Válaszolt a Legfőbb Ügyészség, titokzatos feljelentés után fogták el az ukrán pénzszállítókat MagyarországonAz Orbán-kormány rendeletbe írta, hogy Ukrajna még két hónapig biztosan nem kapja vissza a 27 milliárd forintnyi aranyát és pénzét
Jött egy benzinárstop is.A BKV-ra nem vonatkozik a benzinárstop, akár másfél milliárddal is többe kerülhet a cégnek a tankolásCsőd is jöhet, az Orbán-kormány megint a kis benzinkutak nyakára tette a kést