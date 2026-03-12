kormányinfó;

Gulyás Gergely és a 27 milliárd forintos kérdés – Kormányinfó percről percre

Minden egy helyen.

Huszonhét milliárd forint az értéke annak a pénznek és az aranynak, amelyet az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank konvoja szállított át Magyarországon, amikor a TEK kommandója akcióba lépett. Azóta a Fidesz-törvényben, az Orbán-kormány rendeletben szentesítette a rablást. 

Jött egy benzinárstop is.

Ahogy közeledik a választás időpontja, úgy találnak egyre többen támogatandó pártot maguknak.