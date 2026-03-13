Megint módosította az Orbán-kormány a védett áras üzemanyagokról szóló szabályokat

Orbán-kormány;üzemanyag;kormányrendelet;benzinár;tankolás;Magyar Közlöny;üzemanyagár;kormányrendelet-módosítás;árstop;benzinárstop;

2026-03-13 08:27:00 CET

Mostantól az is tankolhat hatósági áron, akinek a járművén nincs rendszám, de valamilyen okirattal tudja igazolni a jármű magyar honosságát.

Csütörtök este megjelent a Magyar Közlönyben, és péntektől már hatályos is a kormány rendelete, amely immár másodszor pontosítja a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás (védett ár) végrehajtásának szabályait – számol be a 24.hu.

A kormány a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy ezeket a termékeket védett áron kell kiszállítani a telephelyi fogadóhelyekre, elsősorban az üzemek üzemanyagtöltő állomásaira. Védett árat kell alkalmazni a mezőgazdasági gépek és vízi járművek helyben szokásos utántöltésekor is.

Módosult továbbá az ellenőrzés, mostantól az is tankolhat védett áron, akinek a járművén nincs rendszám, de valamilyen okirattal tudja igazolni a jármű magyar honosságát. A lap szerint a rendelet pontosítja azt is, hogy a stratégiai készletből felszabadított védett áras termék kiszállításakor milyen adatokat kell szolgáltatni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokról nyilvántartást vezet, megkeresés alapján az adatokat a rendőrségnek átadja. Péntektől a jövedéki adó a stratégiailag fontos készletből felszabadított gázolaj után ezer literenként 128 280 forint.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai és viszonteladói a felszabadított készletet az ország területéről nem vihetik ki, nem értékesíthetik külföldre. Ha a NAV vagy a rendőrség a tilalom megsértését állapítja meg 100 millió forinttól 5 milliárd forintig, de legalább a jogellenesen kivitt készlet piaci értékének háromszorosáig terjedő bírságot szabnak ki. Mint írják, a bírságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni, fellebbezésnek helye nincs.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be hétfőn, hogy védett árat vezetnek be a benzinre és gázolajra. A 95-ös benzint 595 forint/liter, a gázolajat 615 forint/liter áron maximálják, egyéb díj vagy költség nem számítható fel. Kedd éjszaka máris megjelentek a hétfő éjjel megjelent és hatályba is lépett szabályok első módosításai. A jogszabály a mennyiségre nem tér ki, ami azért érdekes, mert a 2022-es árstop idején egyes kutak akár napi akár egy-két literben is korlátozták az ügyfelenként vásárolható adagot.

A közel ezer kis hazai egységet képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke, Gépész László a minap lapunknak arról beszélt, hogy a módosítások, az ország biztonsági készleteinek értékesítésére biztosított árrés, illetve a kormányzat által biztosított folyamatos egyeztetési lehetőség dacára a „védett” üzemanyagár változatlanul nem biztosít megélhetést a kis üzemanyagtöltő-állomások számára, ezért számos tagjuk bezárást fontolgat.