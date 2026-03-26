Hazaárulás és más bűncselekmények miatt nyomozás indult Robert Fico ellen

2026-03-26 18:45:00 CET

A szlovák miniszterelnököt feljelentő ellenzéki politikus, Branislav Gröhling azt állítja, Orbán Viktor szövetségese súlyos jogsértéseket követett el azzal, hogy le akarta állítani a veszélyhelyzeti villamosenergia-szállítást Ukrajna felé.

Hazaárulás és további bűncselekmények gyanúja miatt nyomozás indult Robert Fico (Smer-SD) szlovák miniszterelnök ellen – írja a Paraméter az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt vezetője, Branislav Gröhling Facebook-posztja nyomán. „Egy hónappal ezelőtt feljelentést tettem Robert Fico ellen hazaárulás és más bűncselekmények miatt. Ehhez a feljelentéshez a SaS-beli kollégáimon kívül több mint 13 000 ember csatlakozott, így ez lett a történelem legnagyobb feljelentése” – idézte a dunaszerdahelyi magyar portál az ellenzéki politikus szavait.

Branislav Gröhling szerint a feljelentés a legfőbb ügyészségtől a kerületi ügyészségre, onnan pedig a rendőrséghez került, és üdvözölte, hogy a hatóságok az ügyet nem söpörték a szőnyeg alá. A feljelentők szerint Robert Fico a kijelentéseivel és lépéseivel – amelyek Ukrajnába felé történő veszélyhelyzeti villamosenergia-szállítás leállítására irányultak – több bűncselekményt is elkövethetett.

A gyanúja szerint a szlovák miniszterelnök többek között hivatali hatáskörrel való visszaélést, hazaárulást, embertelenséget, idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettségek megszegését, valamint terrorcselekményt követhetett el.

Mint ismert, a Fico-féle a pozsonyi kabinet a budapesti Orbán-kormánnyal karöltve diplomáciai hadjáratot Ukrajna ellen a Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása miatt. A csőrendszer egy 2026. január 27-i orosz dróntámadás miatt nem továbbit kőolajat Szlovákia és Magyarország felé. Bár a kijevi vezetés az Európai Unió kérésére előállt egy helyreállítási ütemtervvel, Volodimir Zelenszkij elnök jelezte azt is, hogy semmi kedve a szállítás újraindításához, hiszen a Putyin-rezsim az ezért kapott pénzből is csak az Ukrajna elleni háborúját finanszírozza. A konfliktus része állította le Szlovákia a villamosenergia-szállítást, de a pozsonyi és a budapesti vezetés megvétózta azt a 90 milliárd eurós hitelt, amelyre a kijevi vezetés április vége felé már égető szüksége lesz, hogy fenn tudja tartani az államot.