Lázár János: Tudomásul kell venni a választás eredményét, másnap felkel a nap

2026-03-27 05:20:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter a Fidesz esetleges vereségére gondolt.

A Fidesz korábban már többször is megtapasztalta a vereséget – mondta Lázár János a csütörtök esti zalaegerszegi Lázárinfón, és a Telex tudósítása szerint a vele szemben baráti, inkább dicsérő, mint kérdező közönség előtt kijelentette: „Tudomásul kell venni a választások eredményét. Másnap felkel a nap.” Mint kiderült azonban, nem a kormánypárti tábort trenírozta, hanem a közvélemény-kutatások szerint nagyon vezető Tisza Párt híveit okította. – Most majd a tiszások is megtanulják, milyen az, ha veszítenek. Túl lehet élni. Mi túléltük 2002-ben és 2006-ban. Most majd a tiszások túl fogják élni, hogy el fogják veszíteni a választást – hangoztatta az építési és közlekedési miniszter.

A jelek szerint ez a kettősség most Lázár János védjegye, mert amíg először azt fejtegette, hogy szerinte más a valóság, mint ami a Facebookon átjön vagy amit a közvélemény-kutatók sugallnak, azt sem vonja kétségbe, hogy adott esetben a Tisza Párt vezet vagy éppenséggel a Fidesz nem áll nyerésre. – Én azt tudom mondani, hogy a Fidesz a biztos választás, de a választási győzelem nem biztos. A választás azonban nem most van, és azt nagyon nehéz még megmondani szerinte, hogy mi lesz április 12-én – mondta talányosan, abban bízva, hogy 1998 óta pár százezres különbséggel ugyanannyi ember, 2,5-3 millió ember szavaz a jobboldalra, ami Magyarországon állítása szerint nagyon mély gyökeret vert.

Lázár János egy viccel próbálta elütni, hogy mit csinálna, ha a Fidesz megnyeri a választást: – Azon gondolkozom, hogy csinálok egy Lázárinfó Minisztériumot, és semmi mást nem csinálok, mint az emberekkel beszélgetek, mert szerintem a Fidesznek nagy hasznára válik az, ha van egy fideszes, aki reggeltől estig csak az emberekkel beszélget, begyűjti az összes kritikát, véleményt, és utána megpróbálja ezt megjelentetni a kormányzat politikájában – merengett

A Telex cikke szerint a fórumon Lázár János sokat foglalkozott a Tisza Párttal és Magyar Péterrel, sok előbújó ukrán kémet, továbbá – a lapunkban is megjelent számtalan cáfolat ellenére – olcsó orosz kőolajat és földgázt vizionált. Fenyegetésnek tartja, hogy ha az ellenzék kormányra kerül, kétharmados felhatalmazással módosítaná az Alaptörvényt, és menesztené a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt és több más közjogi méltóságokat. Szerinte a tiszások akarják megzavarni a Fidesz rendezvényeit, miközben azt állította: – A Fidesz lesz a legerősebb politikai közösség ebben az országban, mert a Tisza Párt nem létezik. Az Orbán Viktort gyűlölők közössége létezik, de a Tisza Párt egy nem létező valami.