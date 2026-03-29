Robert Fico: Ha fogadnom kéne, Orbán Viktor győzelmére fogadnék

2026-03-29 16:22:00 CEST

A szlovák miniszterelnök kifogásolja, hogy a felmérések alapján a Fidesz „szinte már a parlamentbe sem jut be”, szíve szerint pedig betiltaná a közvélemény-kutatásokat.

„A felmérések szerint Orbán szinte már a parlamentbe sem jut be, ha azonban fogadnom kellene, akkor Orbán Viktor győzelmére fogadnék” – jelentette ki Robert Fico éjszakai videóbejelentkezésében.

Az Új Szó beszámolója szerint a szlovák miniszterelnök arról beszélt, hogy megszüntetné a közvélemény-kutatásokat, mert azt gondolja, teljesen pontatlanok, és soha nem egyeznek a választási eredményekkel. Ezért nem hisz abban sem, hogy az április 12-i magyarországi országgyűlési választáson a Fidesz vereséget szenved.

A videóban a legtöbbet azonban az Európai Bizottsággal foglalkozott, amely szerinte a tagállamok érdekei helyett Ukrajna érdekeit védi. „Már két hónapja nem érkezik hozzánk orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Az ukrán elnök azzal az indokkal állította le az olajszállítást, hogy a kőolajvezeték megsérült” – mondta Robert Fico, megfeledkezve arról, hogy a kőolajvezeték orosz dróntámadásban sérült meg két hónappal ezelőtt.

A szlovák kormányfő nem csak az állítólagos „olajblokád” kérdésében visszhangozta Orbán Viktor érveit. Az Európai Bizottság előzőleg figyelmeztette Szlovákiát, az uniós szabályokat sérti, hogy más tagállamok állampolgárai drágábban kapják a gázolajat az országban. Robert Fico szerint az Európai Bizottság „célja a jelenlegi kormánykoalíció meggyengítése, amely meg meri engedni magának, hogy szuverén álláspontot képviseljen”.

Majd azzal folytatta: „Az Európai Bizottságnak sokkal inkább tetszene az ellenzéki kölykök kormánya, azok minden kívánságát teljesítenék, talán még Szlovákiát is belesodornák a háborúba.” Majd meg is fenyegette az uniós testületet, illetve az EU többi tagállamát, hogy blokkolni fogja az Oroszország elleni szankciókat, és Ukrajna csatlakozási folyamatét is akadályozni fogja.