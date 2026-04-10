Dömötör Csaba 2022. április 3-án.

Dömötör Csaba: A Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a „tiszás választási csalások” megakadályozására

Az EP-képviselő szerint az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban.

Demokrácia Központot hoz létre a „tiszás választási csalások” megakadályozására a Fidesz - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten, miután az elmúlt hetek eseményei szerinte azt mutatják, hogy „a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban.”

Dömötör Csaba szerint a tiszások „erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.” Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.

„Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző álhírkampányoktól sem riadnak vissza” - mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket. „Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat” - állította a fideszes képviselő.

Dömötör Csaba közölte, hogy ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak. A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni: a [email protected] e-mail címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.

Rengeteg ember van kint. A koncert hét órán át tart, több mint 50 előadó lép színpadra és adja elő rendszerkritikus dalát, köztük olyan ismert zenészek, mint Azahriah, Krúbi, Carson Coma, Dzsúdló, Beton.Hofi, Molnár Tamás, Mehringer Marci, Elefánt vagy a Quimby. 