Dömötör Csaba: A Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a „tiszás választási csalások” megakadályozására

2026-04-10 17:54:00 CEST

Az EP-képviselő szerint az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban.

Demokrácia Központot hoz létre a „tiszás választási csalások” megakadályozására a Fidesz - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten, miután az elmúlt hetek eseményei szerinte azt mutatják, hogy „a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban.”

Dömötör Csaba szerint a tiszások „erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.” Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.

„Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző álhírkampányoktól sem riadnak vissza” - mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket. „Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat” - állította a fideszes képviselő.

Dömötör Csaba közölte, hogy ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak. A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni: a [email protected] e-mail címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.