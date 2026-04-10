A Budai Vár átépítése - Közérdekű adatigénylést kér az Együtt

Közérdekű adatigénylést kér az Együtt - a Korszakváltók Pártja a Miniszterelnökség budai Várba történő átköltözése és az ezzel kapcsolatos építkezések miatt. Pataki Márton, a párt budapesti elnöke elmondta, semmi nincs rendben az építkezésekkel, nem tudni, hogy az új épületek milyen homlokzattal épülnek meg és azt sem, hogy hogy a Karmelita-kolostor dunai homlokzata milyen lesz az átalakítások után.