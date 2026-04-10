Nagy János a helyi választási irodához beadott adatigénylésből értesült a visszaélésről, ami miatt rendőrségi eljárás is indult.
Az alperes a legtöbbször a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium volt.
Emellett közérdekű adatigényléseket adott be az érintett szervekhez, hogy elérje az eddigi határozatok és jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát.
Az ellenzéki párt szerint kiderül, hogy kiknek a kedvéért emelték hétszeresére a gáz árát Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin „piszkos” gázalkujával.
Már a Kúria is utasította a céget az adatok kiadására, de ez azóta sem történt meg.
A Fővárosi Törvényszék szerint nem indokolt az "előkészítő anyagok" 10 évre való titkosítása, a közvéleménynek joga van megismerni ezeket.
Müller Cecília továbbra is a járvány okozta bokros teendőire hivatkozva hosszabbította meg újabb 45 nappal néhány, a független képviselő által igényelt dokumentum kiadását.
Valószínűsíthető igencsak túlfizették a kormányfő felcsúti barátját.
Sem a kormány, sem a KSH nem árulja el, mekkora jelenleg Magyarországon a mediánbér.
A Túrós András egykori országos rendőrfőkapitány által vezetett szervezet évi több mint 1 milliárd forint támogatást kap a Belügyminisztériumtól, a költségvetés részletei azonban nem nyilvánosak.
Bírósági ítélet ellenére sem adták ki a portálnak az összes, általuk igényelt közérdekű adatot.
Jávor Benedek azt akarta megtudni, hogy miért titkosították 30 évre a miniszterelnöki tanácsadó hűtlen kezelési ügyét, amely miatt börtönbe kellett volna vonulnia - végül azonban államfői amnesztiát kapott. Az adatigénylés valahogy elkeveredett - olvasható a Hír Tv honlapján.
Nem a társaságiadó-kedvezmények titkosítása állhat a kedden elfogadott adótörvény-módosítás mögött - állítják szakértők. A kormány ehelyett a közérdekű adatigénylési pereket próbálná ellehetetleníteni a törvénnyel, mivel adótitokra hivatkozva ezentúl jobban el tudná rejteni a közpénz útját, például a stratégiai partnereknek nyújtott kedvezmények, támogatások esetében.
Közérdekű adatigényléssel fordulunk a Csetényi Csabához tartozó Network 360 Kft.-hez, mivel több mint egy hete nem érkezett válasz az "Üzenjünk Brüsszelnek" című kampánnyal kapcsolatos kérdéseinkre, holott a cég múlt pénteken visszahívást ígért.
Közérdekű adatigénylést kér az Együtt - a Korszakváltók Pártja a Miniszterelnökség budai Várba történő átköltözése és az ezzel kapcsolatos építkezések miatt. Pataki Márton, a párt budapesti elnöke elmondta, semmi nincs rendben az építkezésekkel, nem tudni, hogy az új épületek milyen homlokzattal épülnek meg és azt sem, hogy hogy a Karmelita-kolostor dunai homlokzata milyen lesz az átalakítások után.
Hatalmas mennyiségű közérdekű adatot is hajlandó lenne kiadni az állami tulajdonú Magyar Posta Zrt. Tóth Bertalan kérésére, ám ennek 67 milliós költségét az adatigénylő ellenzéki politikusnak kellene állnia - írja az Origo.
A Facebook közzétette a legújabb átláthatósági jelentését, amiből kiderült, hogy az év első félévében összesen 185 alkalommal kért ki adatokat a magyar kormány. Ez összesen 224 magyar felhasználót jelent, azaz gyakorlatilag minden napra jut egy adatigénylés.
Valótlan a jegybanki vezetés azon állítása, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi gyakorlatának megfelel a sokak által kifogásolt "pazarló költekezés" - értékelte a Magyar Liberális Párt (MLP) a közérdekű adatigénylésére adott jegybanki választ. Bodnár Zoltán, a párt gazdaságpolitikusa tegnapi tájékoztatóján felidézte: az MLP folyamatosan kritizálja az MNB Értéktár Programját, amelynek keretében milliárdokért vásárolnak műkincseket.
A távirati iroda vasárnapi állításával szemben nem az információszabadságról szóló törvény sokat vitatott módosításai miatt kellene 7,7 millió forintot fizetnie Sallai R. Benedek LMP-s képviselőnek, ha kikérné a földpályázatok adatait, a magas összeget az eddigi szabályok alapján kérik tőle, a módosításnak ez a része ugyanis csak októberben lép hatályba. El lehet ugyanakkor képzelni, mekkora összegre duzzadnak a közérdekű adatigénylése az új, a munkaerő-ráfordítást is megfizettetni szándékozó passzusok alapján.
Az MSZP szerint óriási ráfizetés a kormány keleti nyitása, az ellenzéki párt ennek bebizonyítására közérdekű adatigénylés útján szerezné meg a témában kötött szakértői szerződéseket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi minisztertől.
Miért sürgős a kormánynak korlátozni a közérdekű adatok megismerhetőségét?
Az MSZP szerint a tolvajokat védi, korlátozza a közérdekű adatokhoz való hozzájutást, újabb kormányzati korrupciós cselekmények elkövetését teszi könnyebbé az információszabadságról szóló törvény kormány által kezdeményezett módosítása.
Fizetőssé tenné a kormány a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerését, ráadásul az adatkezelőknek számos kiskaput teremtene arra is, miként mazsolázzanak az adatkérők között, s titkoljanak el lényeges információkat. Majtényi László volt adatvédelmi biztos szerint egy újabb szabadságjog-korlátozási szándékról árulkodó törvényjavaslatról van szó.
Az Európai Parlament (EP) magyar néppárti delegációja az Európai Bizottsághoz fordult adatigényléssel Gyurcsány Ferenc Altus nevű cégének uniós megbízatása miatt - közölte csütörtökön a képviselőcsoport.
Nem kevesebb mint 50 százalékkal növekedett a népszerű közösségi portálhoz beérkezett, a magyar kormányhivatalok által benyújtott adatigénylések száma az elmúlt fél évben – derült ki a Facebook napokban közzétett átláthatósági jelentésből. Bár a közösségi portál a kérelmek nagyobb részét elutasította, a növekedés mindenképpen jelzi, hogy a hatalom nagyobb figyelmet szentelne a közösségi médiák ellenőrzésének. Szakemberek szerint ez nem új dolog, bár a kormányzat részéről egyértelműen nagyobb aktivitás figyelhető meg, a Facebook azonban védi felhasználóit, és csak erősen indokolt esetben szolgáltat adatokat.
A Központi Ellenőrzési Hivatalnak (Kehi) ki kell adnia a gödöllői Szent István Egyetemhez tartozó üllői Dóra major gazdálkodására vonatkozó jelentését - mondta ki a Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében. Az LMP szerint akár több száz milliós visszaélés is lehet a háttérben.