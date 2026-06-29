Irán;Doha;Egyesült Államok;Katar;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-06-29 07:59:00 CEST

Kedden Dohában folytatódhatnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán közt

A tárgyalások középpontjában a Hormuzi-szoros státusza állhat majd.