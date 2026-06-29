Kedden Dohában folytatódhatnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán közt

Kedden Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések – közölték amerikai tisztségviselők vasárnap.
Az Axios értesülése alapján a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a Hormuzi-szoros státusza szerepel majd. A washingtoni kormányzati illetékesek a beszámoló szerint azt is közölték, hogy az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, leállítja a katonai akciókat.
Az Irán közelében állomásozó amerikai katonaság pénteken és szombaton is válaszcsapást intézet iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drón talált el mindkét napon egy-egy, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Vasárnap iráni erők Kuvait és Bahrein területe ellen is támadást intéztek.Kuvaitban és Bahreinben is ellenséges drónokat semmisítettek meg
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a Hormuzi-szoros megnyitásáról gondoskodni.
Az Egyesült Államok és Irán között a közelmúltban aláírt egyetértési nyilatkozat kimondja, hogy biztosítani kell a Hormuzi-szoros szabad és akadálytalan forgalmát.Trump már továbblépne, pedig még nagyon távoli az iráni-amerikai békeSzerteágazó következményekkel jár az iráni fiaskó, Netanjahu nagyobbat bukhat Trumpnál is