A belga válogatott eljárta Trump-táncot, a FIFA-nak is odaszúrt az Egyesült Államok legyőzése után

FIFA;labdarúgás;Belgium;Egyesült Államok;Donald Trump;Gianni Infantino;futball-vb 2026;

2026-07-07 13:43:00 CEST

„Ezt bíráljátok felül” - üzenték, utalva az amerikai elnök beavatkozása nyomán kitört botrányra.

A társházigazda Egyesült Államokat a labdarúgó világbajnokságról kiejtő belga válogatott megragadta az alkalmat, hogy üzenjen Donald Trump amerikai elnöknek és a neki vigyázzba álló FIFA-nak is.

Mint ismert, az Egyesült Államok-Belgium mérkőzést egy jókora botrány lengte be: az amerikaiak csatárát, Folarin Balogunt még az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsen kiállították. Emiatt a szabályok szerint automatikusan ki kellett volna hagynia a következő mérkőzést, csakhogy Donald Trump amerikai elnök úgy gondolta, hogy ő a futball szabályait is felülírhatja: felhívta Gianni Infantino FIFA-elnököt, ami után a nemzetközi labdarúgó-szövetség egyszerűen törölte Balogun büntetését, így a játékos minden további nélkül pályára léphetett. Infantino ezek után letagadta, hogy bármi különös történt volna, mondván, „rendszeresen kap megkereséseket különféle témákban”, a panaszokat pedig a FIFA szimplán lesöpörte az asztalról.

Ez sem volt azonban elég, a belgák Seattle-ben 4-1-re elverték a házigazda amerikaiakat, ami után az európai csapat nem feledkezett meg Trumpról sem: Romelu Lukaku kegyelemdöfést jelentő negyedik gólja után a belga játékosok látványosan elkezdték az amerikai elnök jellegzetes táncmozdulatait utánozni, eképpen:

Diabolical: Belgian soccer squad does the Trump dance after DESTROYING the US Team 4:1 pic.twitter.com/zjRnd5RYxW — Catch Up (@CatchUpFeed) July 7, 2026

Később pedig az Instagramon a belga válogatott félreérthetetlenül a FIFA-döntésre reagálva annyit üzent: „ezt bíráljátok felül”.

A világbajnokság negyeddöntőjében Belgium a Portugáliát búcsúztató Spanyolországgal játszik majd pénteken.