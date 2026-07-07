Orbán Viktor reagált a köztévé lekapcsolására

Orbán Viktor;Hír TV;állami média;

2026-07-07 18:17:00 CEST

A volt miniszterelnök szerint tombol a tiszás önkény.

Miként a Népszava is több ízben beszámolt róla, a közmédia új vezetése öles léptekkel hozzálátott a Fidesz-propaganda működtetésében felelős vezetők, riporterek és műsorvezetők eltávolításához, az M1-et pedig ideiglenesen elsötétítették, ahol 19:56 percig egy, a hazugságok miatti bocsánatkérő üzenet olvasható. A Kossuth Rádión pedig ideiglenesen a Bartókot lehet hallgatni.

A fejleményeket Orbán Viktor volt miniszterelnök is kommentálta: „A tiszás önkény újabb lépése. Ha érdekel az igazság, irány a Hír TV!” - írta a volt kormányfő, aki regnálása alatt 1-2 heti rendszerességgel adott kritikus kérdések nélküli interjút a Kossuth Rádiónak, miközben az ellenzéki megszólalókat jellemzően be sem engedték az állami médiába. A Hír TV természetesen továbbra is a korábbi kormánypárt propagandáját közvetíti.

Csütörtökön a Fidesz a Sándor-palota előtt tart demonstrációt a „tiszás önkény” ellen, de az érdeklődés egyelőre elég szerény, cikkünk írásakor a Facebook-eseménynél 533-an jelezték részvételi szándékukat és további 1,7 ezren kíváncsiak rá.