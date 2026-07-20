Folytatódtak az Irán elleni amerikai csapások, Irán kuvaiti és bahreini célpontokat támadott

Irán;Egyesült Államok;Bahrein;Kuvait;Donald Trump;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-07-20 06:32:00 CEST

A konfliktusban meghalt amerikai katonák száma 17-re nőtt, a tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott.

Az Egyesült Államok hadereje kilencedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen. A konfliktus tovább éleződik a Hormuzi-szoros térségében, ahol a tengeri közlekedést is egyre súlyosabban érintik a harci cselekmények. A jelentések szerint ismét iráni drón- és rakétatámadások érték Kuvaitot és Bahreint is.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az újabb támadáshullám célja Irán azon katonai képességeinek további gyengítése, amelyekkel a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat fenyegeti.

Az iráni Tasnim hírügynökség jelentése szerint robbanások történtek többek között Tebrizben, Csábahárban, Konarakban, Bandar Mahsahrban és Bandar Imam Homeiniben.

Az Egyesült Államok az elmúlt napokban újra megkezdte az iráni célpontok elleni támadásokat, míg Teherán a régióban található, amerikai katonai támaszpontokat befogadó országok elleni támadásokkal válaszolt.

A CENTCOM vasárnap arról is beszámolt, hogy

szombaton Észak-Irakban életét vesztette egy amerikai katona, amikor egy lelőtt iráni öngyilkos drón fel nem robbant robbanóanyagát hatástalanították.

Ezzel a konfliktusban meghalt amerikai katonák száma 17-re emelkedett, a sebesülteké pedig meghaladja a 420-at.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy csapást mért az ellenség szíriai al-Tanf térségében lévő különleges műveleti bázisára, valamint korábban drónokkal támadta az Egyesült Államok kuvaiti katonai létesítményeit.

Kuvait közlése szerint a légvédelem ismét iráni drónokat semmisített meg, Bahreinben pedig ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák, miközben az amerikai nagykövetség figyelmeztette az országban tartózkodó amerikai állampolgárokat egy esetleges iráni támadás veszélyére.

A tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott. A brit UK Maritime Trade Operations szerint egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében, a Hormuzi-szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Az iráni Forradalmi Gárda ezzel egy időben azt állította, hogy két olajszállító tartályhajó felrobbant és mozgásképtelenné vált a szoros déli útvonalán, de ezt a Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni. A brit hatóságok óvatosságra szólították fel a térségben közlekedő hajókat.

A London Stock Exchange Group (LSEG) hajózási adatai szerint a hétvégén jelentősen visszaesett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfőn három százalékkal emelkedett, és meghaladta a 90 dollárt.