A még pozíciójában lévő államfő közleményt adott ki arról, hogy a miniszterelnök manipulálja a közvéleményt, mert neki autonóm joga az alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezése.
Másodszor kér normakontrollt a Fővárosi Törvényszék.
A miniszter sérelmezi, hogy az államfő nem szervezné csak úgy ki magánkezekbe a közpénzen felújított kastélyokat.
Az államfő legfőbb gondja, hogy a nemrég elfogadott, augusztustól bevezetni kívánt jogszabályt akár egy miniszteri rendelettel is felül lehetne írni.
A normakontroll kezdeményezéséhez ötven parlamenti képviselő aláírása szükséges.
A testület hatásköri korlátba ütközőnek tartja, hogy a jogszabály elfogadásának és kihirdetésének körülményeit vizsgálja.
Korábban még nem akadt rá példa, hogy az Orbán-kormány az általa benyújtott és elfogadott törvénnyel kapcsolatban előzetes normakontrollt kérjen az Alkotmánybíróságtól. A szakértő szerint a cél az időhúzás és a trükközés.
A december 15-én megszavazott törvényt Áder János küldte az Alkotmánybírósághoz normakontrollra.
Az utólagos normakontrollra irányuló indítványról csaknem hat év után döntött az AB.
Korózs Lajos, a Népjóléti bizottság elnöke szerint a törvénymódosítás számos nemzetközi szerződéssel ellentétes.
A bíróságokat létrehozó törvényeket ráadásul érvénytelennek tartják: a szavazáskor hiányzott a parlament levezető elnöke, a szavazógépekkel pedig kártya nélkül is simán lehetett szavazni.
A Kaposvári Járásbíróság lépett a szegénységet kriminalizáló törvény ellen: Alkotmánybírósághoz fordultak, mert a szigorítás szerintük hét ponton is ütközik az alkotmánnyal – és ebből csak egy pont a törvény előtti egyenlőség sérelme.
A Magyar Liberális Párt Áder János köztársasági elnökhöz fordul, hogy kérjen előzetes normakontrollt az alaptörvény hatodik módosításáról, amelyik alapján terrorveszélyhelyzetet lehet kihirdetni.
Várhatóan csütörtökön dönt az Alkotmánybíróság (Ab) Áder János indítványairól, amelyekben a köztársasági elnök előzetes normakontrollt kért a Magyar Nemzeti Bankról (MNB), valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvények módosításáról - közölte Bitskey Botond, az Ab főtitkára.
Várhatóan húsvét után születik meg az Alkotmánybíróság (Ab) döntése Áder János indítványairól, amelyekben a köztársasági elnök előzetes normakontrollt kért a Magyar Nemzeti Bankról, valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvény módosításáról - közölte Bitskey Botond, az Ab főtitkára az MTI-vel.
Áder János köztársasági elnök a Magyar Posta és a Magyar Nemzeti Bank vállalkozásai, illetve alapítványai által kötött szerződések és közpénz-költések titkosításáról elfogadott törvénymódosítások előzetes normakontrollját kezdeményezte szerdán az Alkotmánybíróságnál (Ab). Az államfő korábban több mint 20 törvényt küldött vissza a parlamentnek, ám az alkotmányos vétó lehetőségével eddig mindössze kétszer élt. Hogy mire jut az Ab, nem tudni, csütörtökön mindenesetre kimondta: a Kehinek ki kell adnia jelentéseit.
Előzetes normakontrollt kért Áder János köztársasági elnök a Magyar Nemzeti Bankról, valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvények módosításáról az Alkotmánybíróságtól (Ab). Az államfő a jegybank-törvény esetében kifogásolta az "adateltitkolást" és a visszamenőleges hatályt, a postatörvénynél csak az utóbbit és a jogszabály azonnali hatályba lépését tette szóvá. Az Ab-nak 30 napja van eldönteni, hogy a két törvény összhangban van-e az Alaptörvény rendelkezéseivel.
Áder János államfőhöz fordult az MSZP csütörtökön, azt kérve tőle, hogy ne írja alá a héten elfogadott önkormányzati törvényt, hanem kérjen az Alkotmánybíróságtól normakontrollt róla.