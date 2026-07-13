Fideszesek szégyenkeztek - Áder ritkán él az alkotmányos vétóval

Áder János köztársasági elnök a Magyar Posta és a Magyar Nemzeti Bank vállalkozásai, illetve alapítványai által kötött szerződések és közpénz-költések titkosításáról elfogadott törvénymódosítások előzetes normakontrollját kezdeményezte szerdán az Alkotmánybíróságnál (Ab). Az államfő korábban több mint 20 törvényt küldött vissza a parlamentnek, ám az alkotmányos vétó lehetőségével eddig mindössze kétszer élt. Hogy mire jut az Ab, nem tudni, csütörtökön mindenesetre kimondta: a Kehinek ki kell adnia jelentéseit.