Szabó Bence személyesen vitte el adományát Iványi Gábornak

felajánlás;Iványi Gábor;Szabó Bence;Oltalom Karitatív Egyesület;

2026-07-24 09:24:00 CEST

A Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi nyomozója még áprilisban jelentette be, hogy a részére összegyűlt pénz nagy részét alapítványoknak, többek között az Oltalom Karitatív Egyesületnek adja.

Szabó Bence személyesen kereste fel július 23-án az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) vezetőit, és átadta az áprilisban bejelentett adományát Iványi Gábor elnöknek és Uza Péter gazdasági igazgatónak - közölte az egyesület.

Emlékeztetnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi nyomozója márciusban állt a nyilvánosság elé, és egy interjúban leleplezte a magyar titkosszolgálatok Tisza Párt elleni akcióit. Mikor ezért kirúgták a rendőrségtől és eljárást indítottak ellene, testvére gyűjtést indított a javára. Az eredeti célkitűzés többszöröse, közel 280 millió forint gyűlt össze pár nap alatt Szabó Bence támogatására, aki még áprilisban bejelentette, hogy a pénz nagy részét alapítványoknak, többek között az Oltalom Karitatív Egyesületnek adja.

Azt írják, hogy az OKE az adományt az Oltalom Kórház fogorvosi rendelőjének korszerűsítésére, és a hajléktalanokat ellátó fogászati szakrendelés újraindítására fordítja.