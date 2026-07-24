Szabó Bence személyesen vitte el adományát Iványi Gábornak

Szabó Bence személyesen kereste fel július 23-án az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) vezetőit, és átadta az áprilisban bejelentett adományát Iványi Gábor elnöknek és Uza Péter gazdasági igazgatónak - közölte az egyesület.
Emlékeztetnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi nyomozója márciusban állt a nyilvánosság elé, és egy interjúban leleplezte a magyar titkosszolgálatok Tisza Párt elleni akcióit. Mikor ezért kirúgták a rendőrségtől és eljárást indítottak ellene, testvére gyűjtést indított a javára. Az eredeti célkitűzés többszöröse, közel 280 millió forint gyűlt össze pár nap alatt Szabó Bence támogatására, aki még áprilisban bejelentette, hogy a pénz nagy részét alapítványoknak, többek között az Oltalom Karitatív Egyesületnek adja.„Alig találjuk a szavakat” - Reagált a Hintalovon Alapítvány Szabó Bence felajánlására
Azt írják, hogy az OKE az adományt az Oltalom Kórház fogorvosi rendelőjének korszerűsítésére, és a hajléktalanokat ellátó fogászati szakrendelés újraindítására fordítja.Szeptemberben újraindulhat Iványi Gábor egyik bezárt iskolájaIványi Gábor: Megkezdődött az érdemi egyeztetés a felelős vezetőkkel, bízunk benne, hogy hamarosan rendeződhet a helyzetünkNemzetközi emberi jogi díjat kapott Iványi Gábor