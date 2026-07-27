Balásy Gyula két cégénél is megszüntette a végrehajtást a NAV

zárolás;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-07-27 14:27:00 CEST

A vállalatok valószínűleg a részlegesen feloldott számlazárolás után rendezhették tartozásaikat. A cégcsoport állami átvilágítása pedig augusztus elején zárulhat le.

Két, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó társaságnál megszüntette a májusban indított végrehajtást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miközben egy harmadik vállalattal szemben még tart az eljárás - írja a G7.

A végrehajtások lezárását valószínűleg az tette lehetővé, hogy részben feloldották a cégek bankszámláinak zárolását, így rendezni tudták tartozásaikat.

A New Land Media Kft.-vel szembeni végrehajtás július 23-án ért véget, a Lounge Event Kft.-nél pedig másnap zárta le az eljárást az adóhatóság. A cégcsoport egy további meghatározó vállalatánál még folyamatban van a végrehajtás, ám amennyiben a számlák zárolásának részleges felszabadítása okozott problémát, akkor napokon belül ott is változhat a helyzet.

A vállalatok számláit a feltételezett NER-es vagyonmenekítéssel összefüggésben indított nyomozásban zárolták. Emiatt a korábban jó likviditási helyzetű társaságok rövid időn belül fizetésképtelenné váltak, a NAV pedig májusban három cégnél kezdett végrehajtást. Július elején az egyik vállalattal szemben egy piaci szereplő is végrehajtást indított.

Balásy Gyula május elején felajánlotta az államnak vállalkozásait és vagyonának egy részét. Magyar Péter először visszautasította az ajánlatot, később azonban megkezdődött a cégek pénzügyi és jogi átvilágítása. Az állami átvételhez el kellett kerülni, hogy a társaságok nehezen lezárható jogi eljárások alá kerüljenek, ezért részben hozzáférhetővé tették a számláikat. A cégek jelenleg az áprilisi zárolás óta beérkezett összegekből gazdálkodhatnak.

A G7 értesülése szerint az átvilágítás augusztus elejére fejeződhet be, ezt követően a nemzeti vagyonkezelő és a Miniszterelnökség dönthet az átvételről. Magyar Péter ugyanakkor közölte, hogy magukat a vállalatokat nem akarják állami tulajdonba venni: megfogalmazása szerint „visszaszerezhető közpénzt keresnek” bennük. Így az állam legfeljebb a társaságok vagyonát veheti át, a cégeket pedig később a jelenlegi tulajdonos vagy az állam szünteti meg.

A négy érintett vállalat együttes nettó eszközértéke 55-60 milliárd forint lehet. Bankszámláikon és pénztáraikban 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt.