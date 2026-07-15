Megkérdezték a magyarokat, a többségük szerint nem hiteles, hogy a Fidesz elkezdett aggódni a jogállamiságért

Fidesz;közvélemény-kutatás;önkény;Europion;

2026-07-15 16:46:00 CEST

Több mint felük nem ért egyet azzal, hogy a Tisza önkényuralmat épít Magyarországon.

A megkérdezettek 59 százaléka nem tartja hitelesnek, amikor a Fidesz az alkotmányos demokrácia és a jogállamiság védelmében lép fel, míg 25 százalék szerint a párt hitelesen szólalhat meg ezekben a kérdésekben - írja a hvg az Europion reprezentatív felmérése alapján.

A kutatásban részt vevők többsége a Fidesznek azzal az állításával sem értett egyet, hogy a Tisza önkényuralmat épít Magyarországon. A válaszadók 47 százaléka egyáltalán nem, további 9 százalék pedig inkább nem fogadta el ezt az állítást. Egyetlen vizsgált társadalmi csoportban sem haladta meg az egyharmadot azok aránya, akik inkább vagy teljes mértékben igazat adtak a Fidesznek.

A válaszadók 15 százaléka érezte úgy, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt az állam valamiben korlátozta a jogait, 68 százalék viszont teljesen biztos volt abban, hogy ilyen nem történt. A felmérésben azok között, akik saját visszaemlékezésük szerint áprilisban a Fideszre szavaztak, egyaránt 37 százalék mondta azt, hogy a Tisza-kormány korlátozta, illetve nem korlátozta a jogait.

Az Orbán-kormány megítélése eltérő képet mutatott: 52 százalék válaszolta azt, hogy a Fidesz 2010 és 2026 között korlátozta a jogait, míg 36 százalék szerint nem történt ilyen. A Fidesz szavazói között 14 százalék értékelte úgy, hogy Orbán Viktor kormányai korlátozták a jogait; a Tisza szimpatizánsainak 4 százaléka mondta ugyanezt a jelenlegi kormányról.

Bojár Ábel, az Europion kutatási igazgatója az eredmények alapján úgy értékelt, egyelőre inkább az látszik, hogy a Fidesz „Stop Önkény” kampánya nem igazán sikeres, a párt fogyatkozó táborán kívül pedig kevesen érzik jogkorlátozónak a Tisza-kormány működését.

Az Europion július 14-én 1900 embert kérdezett meg a mobil- és webapplikációjában a felmérés elkészítéséhez.