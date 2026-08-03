A Hegyvidéken vígan locsolják a növényeket, ciszternáikban 1500 köbméter esővízük van

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2026-08-03 19:00:00 CEST

Kovács Gergely polgármester szerint a XII. kerületben a nyár végéig elég az összegyűjtött locsolóvíz, akár még a Főkertnek is adnának. Közölte, ők másként takarékoskodnak, az önkormányzat nem rendel el otthoni munkavégzést sem, mert az egyéni hűtések összességében növelik a fogyasztást.

A XII. kerület abban a szerencsés helyzetben van, hogy mi előre gondolkodtunk – mondta hétfői Facebook-videójában Kovács Gergely. A Hegyvidék kutyapárti polgármestere szerint a nyár végéig meg tudják oldani vezetékes víz nélkül is a locsolást. Kiemelte, nagyjából 1500 köbméter esővíz van jelenleg a kerület által az elmúlt években épített ciszternákban, mostantól ezekből öntözik a növényeket a közterületeiken.

Az önkormányzat az elmúlt években több európai uniós pályázaton is indult, és arra nyertek támogatásokat, hogy ciszternákat, szikkasztókat építsenek a hegyoldalba. Részben azért, hogy amikor sok eső esik, ne mosson el mindent, részben pedig azért, ami most történik, és ha nem lenne eső, tudjuk miből locsolni a kerületet. Ilyen ciszterna épült több helyszínen, a Diana utcánál, az Öröm utcánál, és a Normafánál is van egy nagy vízgyűjtő – tette hozzá a polgármester.

Azokon a területeken, ahol vezetékes locsolórendszer van kiépítve, a locsolóteljesítményt minimálisra csökkentik, és autókkal szállítják a vizet a növényekhez a ciszternáktól. – A kerületben csak pár szökőkút működik, mind vízforgatásos, érdemben nem fogyasztanak vizet. Arra választ várok, hogy mennyi áramot fogyasztanak, és ha sokat, le tudjuk állítani azokat – tett hozzá Kovács Gergely, akinek becslése szerint az esővizük nyár végéig kitart, pontos adatokat kért, és ha még továbbra is elegendő lenne, a Főkertnek szívesen adnának belőle.

A polgármester elmondta még, hogy náluk nem zárnak be irodák, nem dolgoznak home office-ban, mert takarékosabb, ha egy helyiséget hűtenek, ahol 15 ember egyszerre dolgozhat, mintha mindenki egyesével próbálná meg túlélni a meleget otthon. A polgármesteri hivatalban sem rendelnek el otthoni munkavégzést, mert az összfogyasztás sokkal nagyobb lenne, amúgy is tele van a hivatal teteje napelemekkel, és amelyek megtermelik a klímák fogyasztását. Sőt a lakosságot is várják, ha menekülnének a hőség elől az önkormányzat klimatizált helyiségeibe, a nyári ügyeletes óvodába, bölcsődébe pedig mobilklímát telepítenek. A kevés díszkivilágítást ők is lekapcsolják.