Elhúzódó szenvedés vár a parlagfű allergiásokra

A vártnál hosszabbra nyúlik a parlagfű pollenszórásának tetőzése. Az ország keleti részén - ahol a múlt héten kevesebb csapadék hullott és melegebb volt az idő - jelentősen emelkedett a pollenkoncentráció, Nyíregyháza környékén extrém magas értéket mértek - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.