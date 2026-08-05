A miniszterelnök közölte, Paksnál a vízállás nem változott, nincs leállás.
Paksnál vasárnap éjjel, Bajánál hétfőn este várható a folyó tetőzése, harmadfokú árvízvédelmi szintet megközelítően.
A Dunán a Budapest alatti szakaszon az elsőfokú árvízvédelmi szintet meghaladó, illetve megközelítő tetőző vízállás mellett várható az árhullám levonulása.
A legfrissebb számítások szerint a folyó péntek reggel Nagybajcsnál a harmadfok közelében tetőzik.
A helyiek és a turisták is kimerítően dokumentálják a vízben álló budapesti rakparti padokat, a fákat és persze saját magukat a természeti jelenség hullámzó frontvonalában.
Magyarország területén csaknem 1200 kilométer hosszon van árvízvédelmi készültség, a Duna ma Komáromnál tetőzhet, ami Budapesten a korábbi előrejelzéssel szemben egy nappal később, csütörtökön várható. A Tiszán levonulóban van az árvíz.
Drávaszabolcsnál csütörtökön várható a Dráva tetőzésének újabb rekordja.
Az érkező hidegfront hatására pár fokkal mérséklődik a hőség, de jelentős mennyiségű csapadék továbbra sem várható.
A humánminiszter legújabb videóinterjújában beszélt az oltási akcióhét meghosszabbításáról, a vakcinák hatásvizsgálatáról, az oltással kapcsolatos tévhitekről és az adventi elmélyülésről is.
A kormány a jövő héten átfogó tervet ismertet arról, hogy miként lehet újraindítani a gazdaságot, az életet.
A Rábán a harmadfokú készültség szintje feletti tetőzésre számítanak a szakemberek a Vas és Győr-Moson-Sopron megye határán fekvő Ragyogónál, de lejjebb, Vágnál és Árpásnál is - közölte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kedd délelőtt a honlapján.
A korábban vártnál magasabban, 555 centiméter körüli rekord vízállással tetőzhet éjszaka a Mura Letenyénél - közölte a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hétfő este.
A vártnál hosszabbra nyúlik a parlagfű pollenszórásának tetőzése. Az ország keleti részén - ahol a múlt héten kevesebb csapadék hullott és melegebb volt az idő - jelentősen emelkedett a pollenkoncentráció, Nyíregyháza környékén extrém magas értéket mértek - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.
A napokban tetőzik a parlagfű pollenkoncentrációja az Aerobiológiai Monitorozási Hálózat mérései szerint - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.
A Duna az előző napi prognózisnál korábban és alacsonyabban tetőzik a Győrhöz közeli Nagybajcsnál - közölte szombaton délelőtt honlapján az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
A Duna vasárnap délelőtt, a másodfokú készültség szintje alatt tetőzik a Győrhöz közeli Nagybajcsnál - közölte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Éduvízig).