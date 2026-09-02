Így zöldíthetnek tengeri szélenergiával a magyar vállalatok

Az energiakrízis ellenére tovább fejlődött a zöld villamos energia származási garanciák (GO) európai piaca az elmúlt időszakban. A fogyasztóknak az energiapiaci turbulencia és az ebből adódó költségnövekedés sem szegte kedvét, így a vételi és az eladási oldalon növekvő számú aktív szereplő van jelen. A kereslet fokozódásával a GO-árak és a felajánlott, illetve kereskedett mennyiségek jelentősen emelkedtek 2022-ben, a várakozások pedig tartósan magas árszintet vetítenek előre.