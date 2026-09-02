A szélerőművek optimális kiegészítői lehetnének a jelenleg napenergia-túlsúlyos magyar energiatermelésnek – állítja Munkácsy Béla, az ELTE Természettudományi Kara környezet- és tájföldrajzi tanszékének vezetője, a terület nemzetközileg elismert szakértője. Szerinte mindez megfelelő szabályozás mellett állami ráfordítások nélkül, a befektetők saját tőkéjéből is megtörténhet. Interjú.
A gazdasági és energetikai miniszter kiemelte az energiatárolói kapacitások bővítését, a villamosenergia-hálózat korszerűsítését, a megújuló energiaforrások, különösen a szélenergia fejlesztését, a háztartási napelemes rendszerek működtetésének egyszerűsítését.
A civil szervezet a magyarországi energiaellátás biztonsága szempontjából is kevesli az Orbán-kormány terveit.
Engedély elnapolva.
Huszonhat uniós tagállam kötelezte el magát, hogy végrehajtja az EU szélerőmű csomagját.
Az energiakrízis ellenére tovább fejlődött a zöld villamos energia származási garanciák (GO) európai piaca az elmúlt időszakban. A fogyasztóknak az energiapiaci turbulencia és az ebből adódó költségnövekedés sem szegte kedvét, így a vételi és az eladási oldalon növekvő számú aktív szereplő van jelen. A kereslet fokozódásával a GO-árak és a felajánlott, illetve kereskedett mennyiségek jelentősen emelkedtek 2022-ben, a várakozások pedig tartósan magas árszintet vetítenek előre.
Bár a kabinet júliusban még le akart jönni a gázról, Orbán Viktor most már leginkább ilyen tüzelőanyaggal működő erőműveket látná szívesen az országban.
A lapátok zaja és a látványa már talán csak Orbán Viktor zavarja.
Múlt heti podcastjében a köztársasági elnök mintegy mellékesen ismét kiállt a szélerőművek mellett, amelyeket pedig a kormány nagyon nem támogat. Újabb lépés Orbán Viktor udvartartásának sajátos táncrendjében.
A Fidesz-KDNP-kormány még az oly sokat kárhoztatott áramimportot is inkább vállalja, csak hogy ne kelljen újabb, a szakértők túlnyomó többsége által környezetkímélőnek tartott szélerőművet engedélyezni.
A napelemadó után újabb pofont adott a kormány a zöldenergiának: elkészült egy törvénytervezet, amely szerint a hulladékégetőkben termelt áram zöld, és kedvezményekben részesül, a szélerőművek termelése viszont nem kap kedvezményes elbírálást.
Idéntől környezetszennyezési díjat kell fizetni a napelemekért, illetve a szélenergiát hasznosító berendezésekért – derült ki a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSz) honlapjáról. A napelem egyébként minden részében újrahasznosítható.