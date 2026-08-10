Baka András az egyedüli államfőjelölt, a megválasztásáról kedden 14 órakor szavaznak

Baka András;köztársasági elnökválasztás;Mi Hazánk Mozgalom;Tóth Máté;Tisza Párt;

2026-08-10 11:52:00 CEST

A frakcióknak hétfő tíz óráig volt lehetőségük benyújtani az ajánlásaikat.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője hétfőn a Facebookon jelentette be, hogy a Tisza-frakció nevében benyújtotta a Baka András köztársaságielnök-jelöléséhez szükséges írásbeli ajánlóívet, 140 képviselőtársa aláírásával.

Az erről szóló bejegyzésében kiemelte: ez több, mint egy jelöléshez szükséges formális lépés. „Közös és egyértelmű döntés arról, hogy olyan köztársasági elnököt szeretnénk Magyarország élére, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelent az előttünk álló alkotmányozási időszakban” – hangsúlyozta. Bujdosó Andrea a posztot azzal zárta: büszke arra, hogy a Tisza-frakció egységesen áll egy olyan jelölt mögött, aki egész pályáján következetesen képviselte a jogállamiság és a bírói függetlenség értékeit.

Magyar Péter eközben ugyancsak a közösségi oldalon úgy fogalmazott:

„A Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást köztársasági elnöknek. A Fidesz nem tudott jelöltet találni, a Mi Hazánk pedig a szükséges 40 helyett 6 aláírást tudott összegyűjteni. Szavazás kedden 14:00 órakor.”

A frakcióknak hétfő tíz óráig volt lehetőségük benyújtani ajánlásaikat, és a jelöléseket a házbizottság a 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az Alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen.

A Tisza szombati frakcióülésén döntött arról, hogy Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelöli. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre, a párt hattagú parlamenti frakciója ugyanakkor egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni.