Karácsony Gergely örül a Vitézy Dávid által bejelentett lakásprogramnak, de a Rákosrendezőre ígért tízezer lakásról már egyikük sem beszél

Karácsony Gergely;főváros;Vitézy Dávid;Rákosrendező;bérlakásépítés;kormányzati lakásprogram;Tisza-kormány;

2026-08-15 15:42:00 CEST

A főpolgármester partnerséget ajánl a közlekedési és beruházási miniszternek, de fontosnak tartaná azt is, ha az önkormányzatok visszakapnák a jogaikat és lehetőségeiket a lakáskiadások szabályozásában.

Fontos, előremutató szemléletváltást jelent mindaz, amit a lakáspolitika kapcsán a kormányszóvivői tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap bejelentett – írja szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester ezzel üdvözölte, hogy a Tisza-kormány döntött a Wekerle Sándor lakásépítési program megalkotásáról, majd elindításáról is az uniós pénzek felhasználásával. szerint ugyanis Budapest számára sorskérdés, hogy épüljenek a városban új lakások, de úgy, hogy azok illeszkedjenek a városfejlesztési célokhoz, és megfizethetőek legyenek a lehető legtöbb ember számára.

Hasonlóan nyilatkozott Vitézy is pénteken. Mint hozzátette, a cél az, hogy Budapesten és nagyobb vidéki városokban olyan ingatlanfejlesztések induljanak, amely lehetővé teszi a kedvező árú bérlakásokat, a megfizethető lakhatást a fiatalok számára. Karácsony szerint a lakhatási válság megoldásához elengedhetetlen a kormány és Budapest partnersége, és állítja rajtuk nem múlik. Ugyanakkor posztjában kéréseket is megfogalmaz.

A következő lépés olyan épületfelújítási programok támogatása lehet, amelyek egyszerre szolgálják a lakhatási költségek csökkentését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, és sokat jelentene a lakásállománnyal való felelős gazdálkodásban, ha az önkormányzatok visszakapnák a jogaikat és lehetőségeiket a lakáskiadások szabályozásában – tette hozzá a főpolgámester, aki annak is örült, hogy a miniszter a NER-beruházások állami támogatásának, kiemelti státuszának a megszüntetéséről is döntött. Emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány akadályozta a bérlakások építését. – Épületszörnyeket erőltettek rá a városra, a méregdrága lakásokat csak kevesek engedhetik meg maguknak, miközben a beruházók zsíros hasznot zsebelhettek be az adófizetők kárára is – fogalmazott Karácsony Gergely.

Érdekes ugyanakkor, hogy a választási kampányban a főpolgármester és a jelenlegi illetékes miniszter, korábbi fővárosi képviselő a városfejlesztési bizottság volt elnöke március 31-én közös sajtótájékoztatón győztest hirdettek a Rákosrendező területére kiírt tervpályázaton, de erről most már egyikük sem beszél. Négy és fél hónappal ezelőtt kiemelték, hogy az első helyezett francia-német-szlovák konzorcium tízezer új lakást, 15 hektárnyi új közparkot és egy új városrészt álmodott az Orbán-kormánytól visszaszerzett területre. Budapest vezetője akkor olyan „új aranykort” ígért a fővárosnak, amire 150 év múlva is emlékezni fognak.