Szerb testvérháború a Twitteren

Elkerülhetetlenné válhat a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) kettészakadása azután, hogy Tomislav Nikolic még hivatalban lévő elnök bejelentette, indulni kíván a szerb elnökválasztáson. Az államfőt az sem tántorította el, hogy az SNS vezetése bejelentette, Aleksandar Vucic miniszterelnököt jelöli, akit a koalíciós partner Szerb Szocialista Párt (SPS) is támogatásáról biztosított. Bár a jelenlegi válság több ismeretlenes egyenlet, Vucic azonban akár jól is kijöhet a belpolitikai válságból.