A 2023-as választás óta az addig kormányzó Jog Igazságosság (PiS) ) vezetői különböző tanulságokat vontak le a történtekből.
Az ellenzéki vezetésű képviselő-testületben néhány hónappal az önkormányzati voksolás előtt a választási szövetségek, személyi ellentétek miatt tört ki a belháború.
A diákok időben ki tudtak menni a teremből, így sérülés nem történt.
Pikó András pártokon kívüli polgármester szerint csak technikai kérdés, ha az önállósuló képviselők továbbra is támogatják őt és programját.
Külön indít jelöltet a korábban szövetséges MSZP és a Momentum a XIII. kerület egyik körzetében, a Facebookon üzengetnek a pártok képviselői.
Kis szavazatkülönbséggel győzött az esélyesebb jelölt, Sneider Tamás.
Tizenegy párttag kedden kilépett a Jobbikból, miután a párt rapid döntéssel a hétvégén feloszlatta az egri alapszervezetet.
Elkerülhetetlenné válhat a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) kettészakadása azután, hogy Tomislav Nikolic még hivatalban lévő elnök bejelentette, indulni kíván a szerb elnökválasztáson. Az államfőt az sem tántorította el, hogy az SNS vezetése bejelentette, Aleksandar Vucic miniszterelnököt jelöli, akit a koalíciós partner Szerb Szocialista Párt (SPS) is támogatásáról biztosított. Bár a jelenlegi válság több ismeretlenes egyenlet, Vucic azonban akár jól is kijöhet a belpolitikai válságból.
Bár hivatalosan csak ma, az őszi pártkonferencia kezdete előtt hirdetik ki a brit Munkáspárt vezető-választásának eredményét, a verseny már jóelőre lefutott. JeremyCorbyn túlélte a pártfrakcióbeli lázadást, a radikális baloldali pártvezér a várakozások szerint fölényesen megelőzte kihívóját. A középutas vonalat képviselő Owen Smith gyakorlatilag már elismerte vereségét.
Akár pártszakadás is fenyegethet a brit Munkáspártban. Hiába vonták meg nagy többséggel a bizalmat a frakcióban a balos pártvezértől, Jeremy Corbyn továbbra sem hajlandó lemondani, s közölte, áll egy újabb vezetőválasztás elébe.
Az ukrán "terrorellenes erők" tájékoztatása szerint oroszbarát szakadárok lelőttek szerdán két Szu-25-ös ukrán csatarepülőt Kelet-Ukrajnában. Későbbi hivatalos kijevi közlés szerint orosz területről indíthatták a rakétákat.