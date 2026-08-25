A miniszterelnök a Facebookon arra utalt, hogy még fel sem állt az NVVH, a kormány felszólításokkal, feljelentésekkel több ügyben is elérte, hogy gazdasági szereplők közpénzeket fizettek vissza.
És természetesen más NER-cégeknek is.
A kötvényalapok voltak a legnépszerűbbek, kiugró hozamot pedig a kelet-európai részvények hoztak.
Kötvényprogramon keresztül.
A mostani járvány az EU számára is komoly szakítópróbát jelent. Az egyedüli megoldás azonban a szolidaritás, s nem pedig a bezárkózás.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. lezárja az utóbbi évek legellentmondásosabb értékpapírjának, a Letelepedési Magyar Államkötvényenek (LMÁK) az értékesítését. A kötvények vásárlására a 2017. március 31-ig benyújtott kérelmek esetében még lesz lehetőség. Az ÁKK arra hivatkozva döntött így, hogy kedvezőbbre változott az ország pénzügyi helyzete a 2013-as indulás óta. Az ellenzéki pártok kárfelmérést sürgetnek.
Az LMP szerint az, hogy kivezetik a piacról a letelepedési kötvényt még nem teszi semmisé a százmilliárdos "lenyúlást".
Az MSZP szerint a letelepedési kötvények megszüntetése nem elég; minden forinttal el kell számolni, a "pofátlan haszonra" pedig 75 százalékos különadót szükséges kivetni.
Kizárták a letelepedési kötvények értékesítéséből Raj Rafael cégét. Az üzletember kifejtette, hogy amióta csak Szingapúrban adhatnak el ilyen állampapírokat, egyetlen darab sem kelt el. A Rogán Antal által szorgalmazott kötvény ma 300 ezer euróba kerül, 2013 óta csaknem 3000-en szereztek magyarországi tartózkodási engedélyt általa, további 4500-at a kérelmezők családtagjainak osztottak ki. Egy Fidesz-közeli ügyvéd is jól keres a kötvényeken.
Mai árfolyamon 230 milliárd forint értékben jegyeztek le eddig letelepedési államkötvényt, ám csak 205 milliárd folyt be a költségvetésbe, 25 milliárd közvetítő cégeknél landolt. A döntően offshore vállalkozások legalább 60 milliárd forintot nyertek a kötvénybizniszen - írja a nol.hu.
A költségvetés kamatterheinek csökkentése végett alacsonyabb kamatozású hitelekből törleszt I. világháborús kötvényadósságokat a brit kormány.
A befektetők összesen 7,1 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki az elmúlt héten a bóvlikötvényekbe fektető alapokból, ezzel felgyorsulni látszik a menekülés a legkockázatosabb eszközök piacáról. Rekordösszegű, összesen 7,1 milliárd dollárnyi tőke távozott a bóvlikötvényekbe fektető befektetési alapokból az Egyesült Államokban a szerdán zárult héten a Lipper adatai szerint - adta hírül a Wall Street Journal.
Ami hetek óta várható volt, tegnap bekövetkezett: Argentína ma az úgynevezett technikai csőd állapotába lépett. A dél-amerikai ország gazdasági válságának előzménye, hogy az Egyesült Államok kerületi bírósága megakadályozta, hogy Argentína kifizesse az átstrukturált kötvényeit. Csak akkor lett volna engedékenyebb a bíróság, ha minden kötvény utáni fizet a dél-amerikai ország.