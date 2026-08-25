Rogán Antal és a letelepedés

Kizárták a letelepedési kötvények értékesítéséből Raj Rafael cégét. Az üzletember kifejtette, hogy amióta csak Szingapúrban adhatnak el ilyen állampapírokat, egyetlen darab sem kelt el. A Rogán Antal által szorgalmazott kötvény ma 300 ezer euróba kerül, 2013 óta csaknem 3000-en szereztek magyarországi tartózkodási engedélyt általa, további 4500-at a kérelmezők családtagjainak osztottak ki. Egy Fidesz-közeli ügyvéd is jól keres a kötvényeken.