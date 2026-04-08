A parlament folyosóin idestova egy éve arról beszélgettek képviselők, hogy a döntéshozók zárt körében már felmerült az állami erdők koncesszióba adása.
Lánczi András kuratóriumi elnök, valamint Schmidt Mária főigazgató mint kuratóriumi tag is köteles kiadni a személyes adatok elfedésével csaknem négy év szerződéseinek lényeges adatait, a belső szabályzatokat, kuratóriumi jegyzőkönyveket.
Tavaly az állami vagyonkezelés „eredménye” mínusz 303,66 milliárd forint volt – derül ki a Nagy Márton által elfogadott beszámolóból. Ha 2010-2024-et, azt az időszakot nézzük, ami alatt a nemzetgazdasági miniszter állítása szerint megduplázódott az állami vagyon értéke, az derül ki, hogy a tevékenység 2010 óta 1600 milliárd forint veszteséget okozott az adófizetőknek.
A gazdaságfejlesztési tárca szerint siker a bankokban, biztosítótársaságokban, távközlési cégekben korábban a nemzeti vagyon gyarapítása érdekében megszerzett több száz milliárdos tulajdonrészek piacra dobása.
Ez az irány pont ellentétes lenne az előző Orbán-kormány szakpolitikájával.
A gazdaságfejlesztési miniszter állítja, az eszközök, amelyeket piacra dobnának, „nem stratégiaiak”.
A könnyvizsgáló idén is csak korlátozott hitelesítést vállalt.
Már a nyáron elindulhat a várak, kastélyok, kúriák állami elajándékozása. Lista sincs, bármelyik szabadon vihető, a milliárdokért felújítottak is, és csak egy kérelem kell hozzá, amelyet Lázár János bírál el. Tiborcz István és Mészáros Lőrinc nyomába lépve nyilván sok NER-vitéz vágyik saját kastélyra.
A vagyonminiszternek ki kell adnia az állami MVM-mel kapcsolatos, 2019-2020-as, tulajdonosi határozatait a szöveg eltakarása nélkül. Az előzmények tükrében azonban lehet még számítani trükkre ennek megtagadásáért.
Nem kell aggódnia egy kormányváltás esetén a pénzügyminiszternek, az általa vezetett egyetemi alapítványt 150 milliárddal tőkésítik fel.
Mióta támogatja az Orbán-kormány a közvagyon magánosítását - tudakolta az állami energiacsoport tőzsdei tervei kapcsán Tóth Bertalan MSZP-elnök. A vagyonügyi államtitkár szerint a fogalomhasználat hibádzik. De nem.
A járvány veszélyhelyzeti fedezékében térdelőrajtban várakozó kormányerők kezdtek ügyködni a nemzeti vagyon kiszervezésén. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kora elhozta a rég áhított megoldást Orbánék számára: az új tulajdonlási formával végre sikerülhet „elveszejteni” az állami források közpénzjellegét. A legendás kifejezés az MNB-alapítványok juttatásának az eltitkolását idézi, amikor Kovács Zoltán azt a mémbe illő választ adta Kálmán Olgának élő-egyenesben: De sikerült? Mármint eltitkolni a közpénzek útját. Mintha egy tetten ért betörő kérdezett volna vissza a bíróságon. A helyzet mára rosszabb lett: 1500-2000 milliárd forog kockán a NER mutatványán.
Kurta jegyzőkönyvi bekezdések tudósítanak arról, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítványának kuratóriuma fegyelmezetten tudomásul veszi, állami vagyoneső hullik rá. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke több száz oldalnyi – közérdekű adatigényléssel megszerzett – adat, jogszabályi hivatkozás, ködös mondat alapján próbálta feltérképezni, elsődleges feladatán kívül (fiatal magyar tehetségek gondozása) mit is csinál az MCC. Az MSZP társelnöke szerint erre nincs esély. Annyi tűnik biztosnak, hogy lényegi kontroll nélkül értékesítheti a legfontosabb állami stratégiai cégek részvényeit, elcsúszhat a közbeszerzési léc alatt, és mindent is megkap. Holott 2020 elején az alapítvány vezetői még azt se tudták, hogy szolid kis szervezetüket pár hónapon belül óriásira hizlalja a kormány. De a járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet jó alkalomnak tűnt, hogy egy újabb, autonóm Fidesz-hátországot építsen a hatalom.
Nehezíti a Mészáros Lőrincék újabb, a Mátrai Erőművön keresztüli kistafírozását illető felelősségre vonást, hogy a döntést hivatalosan egy kormánytag, Mager Andrea hozta meg.
Mager Andrea vagyonminiszter az állami MVM igazgatóság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy a Mátrai Erőműért fizessenek közpénz-tízmilliárdokat Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek, és még ennél is többet az áramtermelő életben tartására.
Az Orbán-kormány a koronavírus-járványt arra is felhasználja, hogy a 2000-es évek eleji brókerbotrány végére pontot téve tovább növelje hatalmát.
Július 1-i hatállyal belső ellenőri rendszer kidolgozására kötelezi az állami cégeket a kormány tavaly év végi rendelete.
Egyik napról a másikra elcsapták a MVM Magyar Villamos Művek szinte teljes vezérkarát az igazgatóságostul, felügyelőbizottságostul. Információnk szerint a váltás elkerülhetetlen volt.
A kormány lényegében bárkit kinevezhetne az állami társaságok tulajdonosi joggyakorlójának – derül ki egy, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvénymódosítás mellé csempészett, szokás szerint egyéni képviselői indítványként benyújtott fideszes javaslatból.