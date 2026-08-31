Iráni rakétaindító állásokat támadott az Egyesült Államok, válaszul az irániak Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba

Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre csapást a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten vasárnap – közölték amerikai tisztségviselők.
A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert
amerikai megfigyelések alapján az iráni Forradalmi Gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon.
Az újabb amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.Amerikai konvojok törik át a hormuzi blokádot, miközben Teherán az öbölben fenyeget
A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs, a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap bejelentette, az iráni partvidékre érvényben lévő haditengerészeti blokádnak köszönhetően
július 14-e óta 83 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy eljusson iráni rendeltetési helyére, vagy onnan kifusson.
A The Washington Post című napilap vasárnap, hivatalos értesüléseire hivatkozva ugyanakkor arról írt: az amerikai hadsereg több vezetője arra hívta fel a közelmúltban Pete Hegseth hadügyminiszter figyelmét, hogy az iráni katonai műveletek meghosszabbítása érzékelhető erőforrásokat vonna el a világ más térségeiben állomásozó amerikai csapatoktól.
Értesülésük szerint a többi között az Európai Parancsnokság, a Déli Parancsnokság és a Csendes-óceáni Parancsnokság vezetője, valamint a haditengerészet egyik felsővezetője is aggályait hangoztatta az iráni háború kihatásaival szemben, mert az csökkenti a haderő képességeit a világ más régióiban.
A The Washington Post a cikkében a védelmi miniszter utasításait és a hadvezetés belső kommunikációját rögzítő minősített belső dokumentumra, a miniszteri parancskönyvre (Secretary of Defense Orders Book), annak augusztus 14-i kiadványára hivatkozik.Gazdaságilag akarja megroppantani Iránt az USA a háború kudarca után
Amerikai tisztségviselők vasárnap arról is beszámoltak, hogy
Irán rakétatámadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők ellen, nem sokkal az iráni Larak-szigetet ért amerikai légicsapást követően.
A megszólaló amerikai illetékesek szerint az iráni ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba, és a légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. További részleteket egyelőre nem közöltek.Irán jelezte, egyetlen csepp olaja sem jut ki a Perzsa-öbölből a Hormuzi-szoroson, ha folytatódik a gazdasági háborúA háború még csak most kezdődik: megállapodás nélkül járt le a határidőOmán még keresztülhúzhatja Donald Trump számításait, az amerikai elnök támadással fenyeget