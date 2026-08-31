Irán;Egyesült Államok;Jordánia;Hormuzi-szoros;iráni Forradalmi Gárda;háború Iránban;

Hajók a Hormuzi-szoros közelében, az Egyesült Arab Emírségek keleti partvidékén 2026. július 13-án

Iráni rakétaindító állásokat támadott az Egyesült Államok, válaszul az irániak Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba

Az amerikaiak egy hónap szünet után hajtottak végre újabb offenzívát.

Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre csapást a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten vasárnap – közölték amerikai tisztségviselők.

A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert

amerikai megfigyelések alapján az iráni Forradalmi Gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon.

Az újabb amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs, a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap bejelentette, az iráni partvidékre érvényben lévő haditengerészeti blokádnak köszönhetően

július 14-e óta 83 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy eljusson iráni rendeltetési helyére, vagy onnan kifusson.

A The Washington Post című napilap vasárnap, hivatalos értesüléseire hivatkozva ugyanakkor arról írt: az amerikai hadsereg több vezetője arra hívta fel a közelmúltban Pete Hegseth hadügyminiszter figyelmét, hogy az iráni katonai műveletek meghosszabbítása érzékelhető erőforrásokat vonna el a világ más térségeiben állomásozó amerikai csapatoktól.

Értesülésük szerint a többi között az Európai Parancsnokság, a Déli Parancsnokság és a Csendes-óceáni Parancsnokság vezetője, valamint a haditengerészet egyik felsővezetője is aggályait hangoztatta az iráni háború kihatásaival szemben, mert az csökkenti a haderő képességeit a világ más régióiban.

A The Washington Post a cikkében a védelmi miniszter utasításait és a hadvezetés belső kommunikációját rögzítő minősített belső dokumentumra, a miniszteri parancskönyvre (Secretary of Defense Orders Book), annak augusztus 14-i kiadványára hivatkozik.

Amerikai tisztségviselők vasárnap arról is beszámoltak, hogy 

Irán rakétatámadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők ellen, nem sokkal az iráni Larak-szigetet ért amerikai légicsapást követően.

A megszólaló amerikai illetékesek szerint az iráni ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba, és a légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. További részleteket egyelőre nem közöltek.

Hollópatakon mindössze néhányan laknak életvitelszerűen, mégis játszótér, napelemes térvilágítás és közösségi pihenőhely készült jelentős támogatásból. Hatósági ellenőrzések vizsgálhatják, mennyire szolgálják ezek a beruházások a helyiek valós igényeit és a vidék megtartó képességét.