Iráni rakétaindító állásokat támadott az Egyesült Államok, válaszul az irániak Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba

Irán;Egyesült Államok;Jordánia;Hormuzi-szoros;iráni Forradalmi Gárda;háború Iránban;

2026-08-31 06:44:00 CEST

Az amerikaiak egy hónap szünet után hajtottak végre újabb offenzívát.

Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre csapást a Hormuzi-szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten vasárnap – közölték amerikai tisztségviselők.

A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert

amerikai megfigyelések alapján az iráni Forradalmi Gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon.

Az újabb amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs, a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap bejelentette, az iráni partvidékre érvényben lévő haditengerészeti blokádnak köszönhetően

július 14-e óta 83 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy eljusson iráni rendeltetési helyére, vagy onnan kifusson.

A The Washington Post című napilap vasárnap, hivatalos értesüléseire hivatkozva ugyanakkor arról írt: az amerikai hadsereg több vezetője arra hívta fel a közelmúltban Pete Hegseth hadügyminiszter figyelmét, hogy az iráni katonai műveletek meghosszabbítása érzékelhető erőforrásokat vonna el a világ más térségeiben állomásozó amerikai csapatoktól.

Értesülésük szerint a többi között az Európai Parancsnokság, a Déli Parancsnokság és a Csendes-óceáni Parancsnokság vezetője, valamint a haditengerészet egyik felsővezetője is aggályait hangoztatta az iráni háború kihatásaival szemben, mert az csökkenti a haderő képességeit a világ más régióiban.

A The Washington Post a cikkében a védelmi miniszter utasításait és a hadvezetés belső kommunikációját rögzítő minősített belső dokumentumra, a miniszteri parancskönyvre (Secretary of Defense Orders Book), annak augusztus 14-i kiadványára hivatkozik.

Amerikai tisztségviselők vasárnap arról is beszámoltak, hogy

Irán rakétatámadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők ellen, nem sokkal az iráni Larak-szigetet ért amerikai légicsapást követően.

A megszólaló amerikai illetékesek szerint az iráni ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba, és a légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. További részleteket egyelőre nem közöltek.